2024台灣美食展今落幕 4天進場人次突破10萬人

台灣美食展今落幕，統計4天進場觀展共高達10萬4575人次，較去年成長5.23％，各展館有約240位廚師與職人共襄盛舉，更舉辦逾400場廚藝秀、美食講座及廚藝教室等活動，台灣觀光協會長簡余晏表示，廚師除展現廚藝，更展示台灣深刻文化底蘊、多元合作精神及歷史文化記憶。

根據台灣觀光協會統計，2024台灣美食展第1天進場人次為1萬9283人次，較去年1萬8438人次成長4.58%；第2天3萬0017人次，較去年2萬7965人次成長7.34%；第3天3萬5341人次，較去年3萬3125人次成長6.69%；第4天1萬9934人次，叫去年1萬9847人次成長0.44%，今年4天進場人次高達10萬4575人次，較去年9萬9375人次成長5.23%。

台灣觀光協會指出，今年美食展人潮、買氣洶湧，銷量超乎預期，如來自台南的必比登推薦美食1萬3500顆「鮮蒸蝦仁肉圓」全數售完；必比登推薦美食「滬舍餘味」，今年更銷售超過5500顆生煎，遠超去年的2000顆；來自花蓮的「砂卡噹自然農莊」馬告香腸，4天內更銷售超過5000條。

現場除參展民眾搶購、預購商品外，廠商也於展期間接獲許多同業或異業合作機會與訂單，例如嘉義的「林家冠軍烏魚子」，與「海瑞摃丸」在去年台灣美食展成功媒合，今年攜手推出「烏魚子摃丸」，成功吸引饕客目光，台南市長黃偉哲也於展期最後1天親臨展館，親自推廣台南在地特產與美食。

台灣觀光協會長簡余晏在閉幕式上表示，廚師展現的不僅是廚藝，更是台灣深刻的文化底蘊、多元合作精神與歷史文化記憶，並邀請所有參與的夥伴明年8月1日至4日不見不散，一起以台灣美食征服全世界。

2024台灣美食展籌備委員會主委葉菊蘭說，台灣美食展就像一個產業平台，一起促成更多美食產業界的新產品，每一年的展覽都讓人感受到台灣美食產業源源不絕的生命力，大家在這個場合中交流合作，傳承、創新，也邀請各位民眾明年繼續來享受台灣美食的味道。