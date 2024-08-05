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2024台灣美食展今落幕 4天進場人次突破10萬人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
不少參展廠商表示，今年美食展人潮、買氣洶湧，銷量超乎預期。圖／台灣觀光協會提供
不少參展廠商表示，今年美食展人潮、買氣洶湧，銷量超乎預期。圖／台灣觀光協會提供

台灣美食展今落幕，統計4天進場觀展共高達10萬4575人次，較去年成長5.23％，各展館有約240位廚師與職人共襄盛舉，更舉辦逾400場廚藝秀、美食講座及廚藝教室等活動，台灣觀光協會長簡余晏表示，廚師除展現廚藝，更展示台灣深刻文化底蘊、多元合作精神及歷史文化記憶。

根據台灣觀光協會統計，2024台灣美食展第1天進場人次為1萬9283人次，較去年1萬8438人次成長4.58%；第2天3萬0017人次，較去年2萬7965人次成長7.34%；第3天3萬5341人次，較去年3萬3125人次成長6.69%；第4天1萬9934人次，叫去年1萬9847人次成長0.44%，今年4天進場人次高達10萬4575人次，較去年9萬9375人次成長5.23%。

台灣觀光協會指出，今年美食展人潮、買氣洶湧，銷量超乎預期，如來自台南的必比登推薦美食1萬3500顆「鮮蒸蝦仁肉圓」全數售完；必比登推薦美食「滬舍餘味」，今年更銷售超過5500顆生煎，遠超去年的2000顆；來自花蓮的「砂卡噹自然農莊」馬告香腸，4天內更銷售超過5000條。

現場除參展民眾搶購、預購商品外，廠商也於展期間接獲許多同業或異業合作機會與訂單，例如嘉義的「林家冠軍烏魚子」，與「海瑞摃丸」在去年台灣美食展成功媒合，今年攜手推出「烏魚子摃丸」，成功吸引饕客目光，台南市長黃偉哲也於展期最後1天親臨展館，親自推廣台南在地特產與美食。

台灣觀光協會長簡余晏在閉幕式上表示，廚師展現的不僅是廚藝，更是台灣深刻的文化底蘊、多元合作精神與歷史文化記憶，並邀請所有參與的夥伴明年8月1日至4日不見不散，一起以台灣美食征服全世界。

2024台灣美食展籌備委員會主委葉菊蘭說，台灣美食展就像一個產業平台，一起促成更多美食產業界的新產品，每一年的展覽都讓人感受到台灣美食產業源源不絕的生命力，大家在這個場合中交流合作，傳承、創新，也邀請各位民眾明年繼續來享受台灣美食的味道。

交通部觀光署副署長林信任承諾，明年觀光署展攤一定會帶來更多活動、推出更多好菜，期待與大家明年同一個時間相見。

農業部精選田媽媽與各地青農，展現台灣風土好滋味。圖／台灣觀光協會提供
農業部精選田媽媽與各地青農，展現台灣風土好滋味。圖／台灣觀光協會提供
台灣觀光協會長簡余晏邀請所有參與的夥伴明年8月1日至4日不見不散。圖／台灣觀光協會提供
台灣觀光協會長簡余晏邀請所有參與的夥伴明年8月1日至4日不見不散。圖／台灣觀光協會提供
經濟部臺灣好食館集結全台好滋味，吸引民眾聞香而至。圖／台灣觀光協會提供
經濟部臺灣好食館集結全台好滋味，吸引民眾聞香而至。圖／台灣觀光協會提供
邀請民眾明年8月1至4日繼續來逛展，支持台灣美食產業。圖／台灣觀光協會提供
邀請民眾明年8月1至4日繼續來逛展，支持台灣美食產業。圖／台灣觀光協會提供
台灣美食展阿基師每年定番展演，吸引民眾駐足。圖／台灣觀光協會提供
台灣美食展阿基師每年定番展演，吸引民眾駐足。圖／台灣觀光協會提供
交通部觀光署副署長林信任承諾，明年觀光署展攤一定推出更多好菜。圖／台灣觀光協會提供
交通部觀光署副署長林信任承諾，明年觀光署展攤一定推出更多好菜。圖／台灣觀光協會提供
2024台灣美食展籌備委員會主委葉菊蘭感謝所有參展單位熱情參與。圖／台灣觀光協會提供
2024台灣美食展籌備委員會主委葉菊蘭感謝所有參展單位熱情參與。圖／台灣觀光協會提供
參展飯店湧入排隊人潮。圖／台灣觀光協會提供
參展飯店湧入排隊人潮。圖／台灣觀光協會提供
台南市長黃偉哲也於展期最後一天親臨展館叫賣推廣台南在地特產與美食。圖／台灣觀光協會提供
台南市長黃偉哲也於展期最後一天親臨展館叫賣推廣台南在地特產與美食。圖／台灣觀光協會提供
首度登台的石垣牛肉，與展場現烤提供民眾試吃，香氣逼人。圖／台灣觀光協會提供
首度登台的石垣牛肉，與展場現烤提供民眾試吃，香氣逼人。圖／台灣觀光協會提供

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