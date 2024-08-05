雙和醫院新書發表 蘇貞昌感慨回顧荒丘變醫學中心

衛福部立雙和醫院今舉行新書發表會，回顧雙和醫院從山丘走到今天醫學中心，行政院前院長蘇貞昌今出席並表示，當年透過與中央協調，前北縣府團隊整平山丘才有如今發展，這就跟「麟洋配」一樣，「台上一分鐘，台下十年功」。

台灣邁向高齡化發展，再加上近年疫情情況，醫院更加重要，像新北溪南地區過去都沒有大型醫院，直到近10多年來，才有衛福部立雙和醫院，肩負區域每年180萬人次門診量。

雙和醫院今年升為醫學中心，讓醫院、過去促成雙和醫院落成官員及眾多在地民眾感慨，當地從過去一片荒蕪成為如今醫學中心；天下文化今出版「荒丘崛起的醫學中心」，並廣邀台北醫學大學相關人員、蘇貞昌、行政院工程會前政委吳澤成等人出席。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，雙和醫院從2008年創立，幾經辛苦才變成醫學中心，所以懷著感念的心，要持續辦醫。雙和醫院是台灣首間部立BOT醫院，現址是一座近40公尺高、充斥高壓電塔的荒蕪山丘，這是歷經一場一場愚公移山的城市醫療革命才有如今面貌。

蘇貞昌表示，過去曾有議員身體不適，但大醫院都在台北，就差一條橋的距離而有遺憾，因此他在台北縣長任內就希望盡快將雙和醫院動工，當是預定地是不只是一座荒山，還充滿墳墓、電塔，所以過程相當不容易，到底要公辦公營、民辦民營等也沒有定論，當時他秉持「衝衝衝」，向時任衛生署長詹啟賢請命，因為台北縣民不該被如此對待，不能說一家大型醫院都沒有。

蘇貞昌提到，當時因為地形關係，都沒有民間願意投標，最後在當時台北縣工務局長吳澤成努力下「愚公移山」，把山整成平地，還將37萬立方米的土填至鶯歌一帶，也就是今天新北美術館的用地；這就跟「麟洋配」一樣，「台上一分鐘，台下十年功」。