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6、7日降雨顯著 中南部山區防豪雨

中央社／ 台北5日電

氣象署今天表示，未來一週台灣受大低壓帶影響，明天、7日是降雨最顯著的2天，基隆北海岸、大台北整天有不定時短暫雨，苗栗以南可能有局部大雨、中南部山區更不排除會有豪雨發生。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，未來一週台灣主要受到日本南方海面的大低壓延伸影響，在大低壓帶中，琉球海面附近的熱帶雲簇將在明天、7日有水氣移入台灣。

張竣堯表示，位於琉球海面的這個熱帶雲簇雖然過去有發展的跡象，但後續結構不佳，預期沒有機會增強為熱帶性低氣壓。

張竣堯提醒，明天、7日基隆北海岸、大台北地區整天會有不定時短暫陣雨，夜晚清晨中南部則有局部短暫陣雨；午後雷陣雨範圍擴大、且雨勢增強，嘉義以南地區及苗栗以南山區並有局部大雨，中南部山區有局部豪雨發生。

張竣堯說，8日至12日熱帶雲簇逐漸遠離，環境上偏西南風，但台灣仍然是在大低壓帶的環境之中、水氣偏多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

根據氣象署網站，今天最高溫為屏東縣滿州鄉攝氏36.8度、高雄市旗山區36.7度、雲林縣斗南鎮36.6度、新北市三峽區36.5度。

張竣堯指出，未來一週雲量增加、氣溫稍微下降，各地高溫約33至35度；後期因為偏西南風，大台北盆地、各近山區平地及河谷地區可能會有局部36度高溫。

張竣堯說，台灣未來一週仍然受大低壓帶影響，天氣較不穩定，其中明天、7日降雨最為顯著；大低壓帶中仍然有雲簇在消消長長，是否會有熱帶系統發展，預估要等週末之後再持續觀察。

氣象署 高溫

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