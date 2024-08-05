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柬埔寨19歲男四肢畸形 台灣義診團助靠雙手活動

中央社／ 台北5日電

19歲的柬埔寨男子因天生四肢畸形扭曲行動受限，來自台灣的「愛無國界義診團」為他診療、針灸改善肌肉緊繃，更媒合當地愛心資源帶來輪椅，讓他終於能靠自己雙手活動。

7月25日大清早，位於希望之芽柬埔寨園區，有近1000名當地居民等待愛無國界義診團到來與援助。台灣希望之芽協會率領的3名醫師、1名中醫師、5名牙醫師、3名藥師、5名護理師、20名志工和14名學生志工，就這樣於柬埔寨暹粒地區展開為期3天的義診服務。

義診第2天，19歲的Phaso來到Phluk縣1所小學接受治療。他天生四肢畸形扭曲、無口語能力，且因家族長年營養不良，導致天生智能障礙，只能仰賴父母抱著出入。在義診團協助下，他不僅接受西醫診療，也有中醫針灸舒緩他當下神經肌肉的緊張，更獲柬埔寨首都扶輪社捐贈輪椅，終能靠自己雙手移動。

希望之芽協會執行長余慈薰今天告訴中央社記者，Phaso還有3名手足與他同樣患有全身重症肌無力，然而父母年事漸長，已不太能抱得動孩子，行動嚴重受限；獲贈輪椅時，Phaso笑得很開心，雖然活動還是受限，但能自己轉著輪椅到門邊看看藍天，也比日復一日躺在床上、椅子上動都不動，好非常多。

希望之芽指出，這次義診服務主要目標是柬埔寨Bompenhreach村、Ta Mok村和「浮村」KampongPhluk，為極偏遠地區居民提供免費的醫療服務和物資援助，於7月27日在寺廟裡圓滿結束。共看診2037人次，其中中醫1637人次、牙科401人次；發放白米、泡麵與民生物資近600組，文具用品1358組。

此次義診團的藥品由中華民國藥師公會全國聯合會協助，攜手藥廠捐贈70種藥品。希望之芽協會表示，將繼續在柬埔寨和其他地區開展更多的義診服務，為更多需要幫助的偏遠地區居民提供醫療援助，盼匯聚台灣的愛心資源，為貧困人民服務，落實「在柬埔寨的苦難上，看見自己的愛與責任」的信念。

柬埔寨 義診 輪椅

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