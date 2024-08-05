低壓接近！明後2天水氣最多 這2地慎防大雨

天氣開始變得不穩定！中央氣象署預報員張竣堯表示，由於低壓接近，周二、三水氣最多、降雨區域更廣泛且雨勢較為明顯，尤其嘉義以南、苗栗以南山區需注意局部大雨，周四低壓雖逐漸遠離，但降雨情況將持續到下周一。

張竣堯說明，未來1周水氣將增加，各地高溫相較上周將會稍微下降，但高溫仍約32至35度，感受較為悶熱，而今天最高溫位於屏東滿洲36.8度，其次為高雄旗山36.7度，其他地區包含雲林南改斗南分場、新北三峽、台南玉井、高雄內門、屏東長治、屏東高雄農改、台北信義等地區達到36度以上高溫。

降雨部分，氣象署今下午5時7分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含高雄市、台南市、屏東縣，需慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區需防淹水及低能見度；而根據氣象署官網，今天累積雨量最多為高雄旗山67毫米，其他如屏東高樹、高雄內門等，累積雨量也達60毫米以上。

張竣堯表示，明後2天低壓位於琉球海面，並逐漸接近台灣，台灣附近水氣將增加，環境轉為不穩定，因此明後（6、7日）大台北地區、基隆北海岸不定時有局部短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

明後2天雨勢相較於上周末及今天，雨區擴大且降雨劇烈，特別在嘉義以南、苗栗以南山區有局部大雨，中南部山區也有短延時豪雨發生機會，夜晚至隔天清晨，由於海陸風關係，中南部有局部短暫陣雨。

周四至下周一（8至12日）部分，周四（8日）低壓逐漸遠離台灣，但台灣附近水氣仍偏多，降雨情況將持續到下周一（12日），整體環境風向偏西南風，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為白天多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

颱風部分，張竣堯說，日本南方海面未來1周仍處於低壓帶環境，不排除有熱帶系統發展的可能性，氣象署將持續密切觀察。