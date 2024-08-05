凱米颱風造成彰化多處大淹水 民眾怒檢討防洪措施

上月凱米颱風造成彰化市大埔排水周圍地區發生五十年來從未有過的淹水災情，民眾質疑是大埔截水溝堤岸道路工程導致，縣議員楊子賢今天邀集縣府工程單位會勘，初步了解，淹水應和工程無關，而是瞬間強降雨造成，楊子賢說，未來除了加強清淤，相關工程單位也應檢討增加排水斷面，因應氣候變遷，增強防洪效果。

凱米颱風7月25日帶來豪雨，造成彰化市、和美鎮、鹿港鎮等地大淹水，不少民宅淹水，車也被泡在水中，其中彰化市大埔排水崙美路周圍也淹水，居民說五十年來那一帶未這樣淹過水，懷疑是大埔排水堤岸道路工程在便橋的基樁太多，擋住流下來的垃圾，也造成堵塞淹水。

楊子賢今天下午會同縣府工務處和水資處等單位到大埔排水會勘，楊子賢說，現今氣候遷大，過去的水利排洪設施應已不符現代需求，要求相關工程單應要再檢討大埔排水的排水斷面等，是否能在強降雨時發揮功能。

工程單位義力營造表示，平時均有定期進行河道清淤，颱風來臨前亦有進行疏通水路，民眾最質疑是否因工程便橋基樁太密集而阻礙排水，風雨當日都有派員監看，在便橋下游處的果菜市場區域，無論在上下游處，都監看到滿水位的情形，確實是因為超出排水標準而造成淹水。

楊子賢也建議，未來單位應在在汛期前就加強預防性清淤，並備妥沙包給民眾申請使用，還有工廠也怕淹水，希望能設置簡易防水閘門，希望政府能補助。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程經費約34億元，預定完工日期為2028年初，彰化縣政府工務處長林漢斌表示，凱米颱風強降雨造成崙美橋周邊積淹水，依據氣象報告顯示當日下午5時至晚上11時強降雨量累積達316mm，已超過洋仔厝溪排水集水區規劃報告25年防洪量310mm，當日累積總雨量達388mm，超過50年防洪量361mm，又加上天文大潮，致排水不及，淹水應與該工程無關連。