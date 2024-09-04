跨世代影壇巨星梁朝偉、彭于晏，攜手演繹馬爹利「人生是場飛翔」的創新突破精神，與「經典干邑系列」一同飛越極限 ！

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法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell）三百多年來憑藉大膽挑戰傳統聞名於世，以傳承世代的卓越釀酒工藝，成就經典而獨一無二的干邑風格。今年夏天，馬爹利再度攜手享譽國際的影壇傳奇梁朝偉與亞洲巨星彭于晏，於品牌最新微電影廣告中共同展現無所畏懼的超凡姿態；如同馬爹利一直以來精湛細緻的調和工藝與創新突破精神，無論是永恆不朽的「經典干邑系列」或是璀璨雋永的「頂級干邑系列」酒款，皆展示馬爹利無所畏懼的先鋒氣勢，持續引領頂級干邑的至高典範。

飛躍極限 續寫傳奇 馬爹利再度攜手兩大影壇巨星 大膽宣告無懼態度

飛翔前的第一躍總是最難的，唯有勇敢邁出，才能擁有超越自我的膽識。在馬爹利全新推出的微電影廣告中，梁朝偉和彭于晏聚首於盛大的頒獎典禮，自信迎接眾人讚賞，隨後由梁朝偉描繪出象徵冒險寓意的高聳建築，開啟另一段無畏前行的旅程。兩位巨星在高空中展現無比決心，奮力奔跑、堅定一躍，與代表無懼精神的馬爹利雨燕一同翱翔天際。勇於突破的精神正如梁朝偉在片中所言：「唯有不斷大膽挑戰，才能創造自己的傳奇。」即使抵達頂峰，仍然持續超越期待，攜手並肩使傳奇之旅永不停歇，充分體現「人生是場飛翔」的領銜精神，精湛詮釋馬爹利勇於打破極限的信念，彰顯馬爹利「經典干邑系列」—跨界珍藏的「馬爹利藍淬燕」（Martell Blue Swift）、優雅細緻的「馬爹利名仕」（Martell Noblige）以及傳奇之作「馬爹利藍帶」（Martell Cordon Bleu）締造干邑之傳世典範。

馬爹利通路資訊

勇跨新境 超越巔峰 梁朝偉成就無畏極限的冒險之境 綻放璀璨光芒

不畏艱難 大膽邁步 彭于晏詮釋不斷高飛的勇氣 征服無限可能

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身為影壇不朽傳奇的梁朝偉，超過40載的從影生涯塑造了許多無法撼動的經典角色，勇敢跨越不同風格，讓他從影至今屢獲殊榮，今年更以電影《金手指》第6度榮登香港金像獎影帝。梁朝偉不僅是華語影壇獲獎最多的男演員，在國際影壇上也贏得無數的讚譽和認可，除了是首位香港電影金像獎、金馬獎及金雞獎「三金」大滿貫影帝，更是首度榮獲威尼斯影展「終身成就金獅獎」的華人演員。每一次的演出淬煉，都讓梁朝偉不斷精進自我，嘗試更精采的表演，完美呼應他在微電影中的大膽提問「當你抵達成功，是否還有膽識，迎接新的挑戰？」勇於尋找下一個值得詮釋的角色，大步邁向影壇的更高峰。

而以出色演技和迷人外型風靡亞洲的彭于晏，出道以來總是對每一次的表演都全力以赴，如同在微電影中勇往直前的帥氣飛躍，彭于晏從影20年來從不被自我侷限，無論是青春浪漫的暖男角色、堅持不懈的運動選手，還是雅痞邪魅的天才反派，勇於拓展身為演員的各種可能性，實力派的演技也讓他獲得眾多影迷的掌聲。而他近期主演的電影《狗陣》更榮獲坎城影展單元大獎，優異的表現在國際舞台上大放異彩。兩位影壇巨星激勵新一代干邑愛好者自信的跨出舒適圈勇於接受挑戰，如同在微電影廣告中自信的提及「成功只是開始」，只要敢飛，就能去到更高處。

「馬爹利藍淬燕」首創V.S.O.P二次熟成於波本桶 干邑跨越威士忌的顛覆之作

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創立超過300年的馬爹利，是全球歷史最悠久的頂級干邑酒廠，從1715年創廠以來，憑著獨到的釀酒工藝，打造高雅、細緻且口感滑順的優質干邑，更是第一個將干邑運抵美國的品牌。為了致敬這重要里程碑，在美國波本威士忌桶中二次熟成的—「馬爹利藍淬燕」（Martell Blue Swift），大膽跨越干邑與威士忌的界線，結合干邑馥郁果香與蜜餞香氣，同時盡收波本威士忌桶的木質氣息，映照出格外滑順圓潤、豐盈滿足口感。每一滴都蘊含著無懼挑戰精神的「馬爹利藍淬燕」，不但在2023年榮獲國際權威品酒雜誌﹝The Spirits Business﹞全球干邑大師競賽金獎，今年更於舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）中，榮獲鉑金獎和雙金獎的殊榮，展現馬爹利擁有無限膽識，持續開創干邑的無限可能。

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「馬爹利名仕」超越V.S.O.P.等級 極致馥郁優雅 詮釋由西向東的完美匯流

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不只為西方國家品味生活增添豐富韻味，馬爹利與東方文化有更密切的淵源。1858年，馬爹利將干邑首度引進中國，其優雅、飽滿的風味，迅速帶動整個亞洲區干邑的盛行，「馬爹利名仕」（Martell Noblige）便於1980年代應運而生。這款佳釀可說是馬爹利針對亞洲市場而設計，風格也與亞洲飲食文化相當契合，為各式料理增添無限韻味。「馬爹利名仕」精選珍貴邊緣區和大小香檳區超過150種生命之水，年份超越V.S.O.P.等級，馥郁又清新的花果香中帶有多層次的木質調香氣，甫入口即可感受如絲綢般柔順香醇、優雅平衡，伴隨輕微焦糖和奶油的氣息。不但是多年的金獎常勝軍，去年和今年也連續於國際權威品酒雜誌﹝The Spirits Business﹞全球干邑大師競賽中榮獲金獎，更在﹝The Drinks Business﹞和﹝The Spirits Business﹞舉辦的Spring Tasting賽事中奪得大師獎。傳統與現代完美結合的「馬爹利名仕」，不僅展現了成功僅是序章，更體現了馬爹利不斷超越自我的追求。

「馬爹利藍帶」X.O.等級傳奇干邑 無法復刻的經典傳奇 榮耀與禮讚的完美象徵

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馬爹利創辦人的曾孫愛德華・馬爹利（Edouard Martell）憑著獨到的眼光和打破框架的精神，於1912年以代表卓越榮譽的藍色緞帶為名，打造X.O.等級干邑—「馬爹利藍帶」（Martell Cordon Bleu）。「馬爹利藍帶」精選高比例邊緣區、調和超過 200 種生命之水，其中更有高達25年珍貴原酒，賦予酒液細膩圓潤口感與獨特細緻花香，風味中帶有迷人的花果香與摩卡咖啡氣息，醇厚酒體散發著淡雅的紫羅蘭香氣，絕無僅有的個性與優雅而濃郁的風味，推出後更獲得全球推崇與讚譽，被譽為「無法複製的傳奇干邑」。其藍色緞帶更代表著16世紀法國皇家與王政的輝煌驕傲，於皇家冠冕、國際外交及重要歷史時刻皆有其身影，是榮耀與禮讚的象徵，在國際競賽上也獲獎無數；去年和今年在舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）中分別獲得雙金獎和金獎，以及在香港環球葡萄酒及烈酒大獎（CWSA）中，也獲得雙金獎以及金獎的肯定，充分展現了馬爹利藍帶獨特不凡地位，引領馬爹利繼續飛往無可取代的傳奇地位。

致敬世代傳承 馬爹利頂級干邑系列「馬爹利X.O.」與「馬爹利尚選X.X.O.」

精選35年和75年最高年份珍稀原酒 演繹極致不朽之巔 成就璀璨非凡之章

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馬爹利延續創辦人尚．馬爹利（Jean Martell）的精神，完美平衡高比例的大香檳區與馬爹利引以為傲的邊緣區、調和超過250款生命之水，其中更蘊含年份高達35年的原酒，打造了兼具力道渾厚與優雅醇香的「馬爹利X.O.」（Martell X.O.）。胡椒香氣與堅果氣息揉合悠長木質調，尾韻透著無花果與紅莓的溫潤果香和花香，入口圓潤平衡，餘韻柔順無窮，更在今年的舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）中榮獲雙金獎，以及國際權威品酒雜誌﹝The Spirits Business﹞全球干邑大師競賽中至高的品鑒大師獎。而瓶身設計打造獨特拱橋造型，圓滑地相連傳統與創新，體現馬爹利大膽、迷人的傳承與開創精神，更是品牌極致釀造工藝的最高品質的最佳代表。

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傳承了逾三世紀悠遠歷史、凝聚九位首席釀酒師的匠心獨運的「馬爹利尚選X.X.O.」（Martell Chanteloup X.X.O.），則為干邑鑑賞家帶來超越X.O.等級的奢華干邑體驗。「馬爹利尚選X.X.O.」以馬爹利酒莊的核心和靈魂的Chanteloup莊園命名，並由首席釀酒師Christophe Valtaud精選來自邊緣區、大香檳區、小香檳區與優質林區四大干邑產區，超過450款高年份生命之水，其中更蘊含最高達75年的珍稀陳年原酒。晶瑩的琥珀色澤，香氣深沉宜人，散發出蜂蜜的甘美和豐富的果香、葡萄和杏子的芬芳，伴隨無花果、杏仁和核桃的乾果香氣，果味層次豐郁而優雅，口感圓潤均衡，芳醇餘韻於舌尖繚繞，尾韻悠長，耐人尋味。除了出類拔萃的豐厚層次與質感，其典雅細緻的瓶身曲線設計，靈感同樣來自於Chanteloup莊園入口處雕花鍛鐵的大門，瓶身上金、銀兩色絕美相映則象徵著頂級干邑的豐富和諧韻味，感受馬爹利調和藝術之精髓以及至高等級的奢華干邑體驗。

馬爹利淬煉三百年悠久底蘊 歷久彌新昇華卓越成就

馬爹利凝聚三百年歷史的淬鍊，釀造全球擁戴的頂級干邑名品，無論是象徵細緻高雅且蘊含大膽獨特生活風采的「馬爹利藍淬燕」、「馬爹利名仕」和「馬爹利藍帶」，抑或是彰顯馬爹利超越經典並尊貴不凡的「馬爹利X.O.」與「馬爹利尚選X.X.O.」，每一滴干邑都承載著悠久的歷史底蘊和釀酒師精湛的工藝，實踐品牌超越極限、持續飛越新高度的卓越精神，展現馬爹利「人生是場飛翔」的無畏信念，引領非凡的干邑傳奇。

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