高雄聖功醫院新任院長 由原醫療副院長劉文欽接任

天主教聖功醫院今天舉行新任院長交接典禮，新院長由原醫療副院長劉文欽接任。院方表示，將持續推動長期照護與兒童早療、擴編失智日照中心，並陸續聘任各專科醫師進駐，提供優質醫療服務。

聖功醫院今天舉行「天主教聖功醫療財團法人執行長就任暨聖功醫院院長交接典禮」，原聖功醫院院長楊儀華修女榮升聖功醫療財團法人行政中心執行長，並由原醫療副院長劉文欽醫師接任院長一職。

聖功醫院會後新聞稿表示，今年適逢聖功醫院在台復院75週年，當年聖功修女會駐足在高雄愛河畔，成立全台首家天主教教會醫院，歷經幾任修女院長，如今薪火相傳，由楊儀華將印信傳給劉文欽，期許在競爭劇烈的醫療環境，再創榮景。

聖功醫院指出，新任院長劉文欽親和力強，擅長溝通協調，將帶領全體醫事人員在教學、研究、經營管理和醫品病安上更精進。

此外，醫院除了配合政府防疫政策，也將持續推動長期照護與兒童早療、擴編失智日照中心，目前可收容30名長輩，同時陸續聘任各領域專科醫師進駐，如婦女泌尿道專科、心臟外科及心臟內科等醫師，持續提供優質醫療服務。

今天交接典禮上也宣布成立法人行政中心，由董事長郭果七宣讀並頒發天主教聖功醫療財團法人執行長聘書給楊儀華，盼肩負起行政中心執行長的責任，健全組織架構，提升經營管理效率，持續守護創院使命和目標，提供永續服務。