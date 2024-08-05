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台灣山茶野外族群受威脅 台大林管處保存種源

中央社／ 南投縣5日電

台灣山茶野外族群數量稀少、人為干擾嚴重，多處族群受威脅，台大林管處透過無性繁殖保存台灣山茶種源並建立基因庫，保存遺傳多樣性，也盼中央規劃台灣山茶野外族群保護區

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處透過新聞稿表示，台灣山茶歷史可追溯到1717年出版的「諸羅縣志」，現今台灣山茶科山茶屬植物共12種，其中具潛力可製成茶飲僅有台灣山茶、垢果山茶，台灣山茶中部目前主要分布南投縣仁愛鄉、信義鄉、鹿谷鄉。

台大實驗林管理處表示，中部地區的台灣山茶研究仍較缺乏，因此，管理處選擇中部不同族群野生台灣山茶進行成分分析，探討中部地區台灣山茶的兒茶素、咖啡因組成差異，研究結果顯示，鹿谷鄉鳳凰山的總兒茶素含量最高，咖啡因含量以鹿谷鄉樟湖山地區最高。

台大林管處表示，台灣山茶野外族群零星分布中、南、東部山區，族群數量少，加上人為干擾嚴重，多處族群受威脅，台大林管處透過無性繁殖方式保存台灣山茶種源並建立完整基因庫，保存遺傳多樣性，未來盼規劃保護區加強監測及巡視，維護野生族群穩健生長。

台大林管處今天發表鳳凰山原生種台灣山茶產品，台大林管處表示，這款台灣山茶產品具桑葚莓果般香氣，熱水沖泡後，覆盆子、百香果芬芳奔放，茶湯如同紅寶石清透明亮，尾韻轉為香甜氣息，滋味兼具濃郁、酸澀、甘甜，歡迎洽詢台大林管處購買品茗。

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