颱風凱米農損增至32.6億元 香蕉損失逾3億最傷
農業部更新颱風凱米農損統計，截至今天11時止，彙整各縣市農業產物及民間設施估計損失計新台幣32億6345萬元，以雲林縣損失逾7億元、最多，香蕉損失逾3億最傷，估明年生產才能較穩定。
農業部分析，各縣市受損情形，以雲林縣損失7億元940萬元、占全台農損累計32億6345萬元的22%為最多，其次是台南市損失6億6600萬元、占20%，第三是嘉義縣損失4億1952萬元、占13%。
以及屏東縣損失4億1117萬元、占13%，高雄市損失3億3402萬元、占10%，台中市損失1億9531萬元、占6%，彰化縣損失1億5914萬元、占5%等較為嚴重。
其中農產損失累計22億2418萬元（含養蜂損失68萬元），農作物被害面積2萬6498公頃，損害程度29%，換算無收穫面積7637公頃。
前5大受損作物依序為香蕉被害面積3392公頃，損害程度28%，換算無收穫面積937公頃，損失金額3億440.4萬元。其次為番石榴損失2億3039.2萬元、柳橙損失1億7395.2萬元、梨損失1億6885.7萬元，以及竹筍損失1億2844.7萬元。
農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，香蕉跟芭樂（番石榴）產區在平地較多，受風吹、淹水等影響較大，預計明年生產才能比較穩定，這半年間價格可能略漲1、2成，但不至於漲太多；柳橙、梨子種植在坡地、山上，影響較小，柳橙還是小果，受損較輕；竹筍產季快結束了，被水淹過的產地，需儘速推動防治病蟲害工作。
畜產損失累計2億6630萬元，主要是雞受損2億1900萬元；其次為鴨、豬、鵝等。
漁產損失累計5億8328萬元，主要是牡蠣受損2億3553萬元；其次為虱目魚及文蛤等。
林產損失累計1657萬元，主要是竹林受損。
民間設施損失1億7312萬元，包含農田埋沒95.7公頃、農田流失13.25公頃等損失8981萬元，農業設施損失6262萬元，畜禽設施損失660萬元，漁業設施的養殖塭堤及設備損失1409萬元。以上相關現金救助、低利貸款公告於農業部官網。
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