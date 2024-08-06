「翹翹板」效應！婦產科名醫免關判賠1400萬 醫界「五大皆空」恐更嚴峻

婦產科名醫捲入新生兒死亡醫療糾紛案，刑事無罪不起訴，民事判決近日出爐遭判1400萬元，不僅醫界自己人憤慨不平，連不少病患都留言力挺該醫師，憂醫界「五大皆空」將更嚴峻。專擅醫糾案律師分析，《醫療法》修法，2018年起上路，降低醫師刑事責任，但「翹翹板效應」作祟，拉高民事責任，該案賠償金之高，幾乎能排史上前三；此例一出，就怕成壓垮駱駝最後稻草。

2019年，台中一名準備自然產孕婦到產房催生，催生時醫生發現羊水有胎便，但未及時改為剖腹產，而是先用真空吸引器未果，才執行剖腹手術；不過，新生兒出生後隨即休克、急救仍不治。

家屬憤而提告，刑事部分，醫生、醫院獲不起訴處分；民事判決，6月出爐，台中地院審理後認定有醫療疏失，判醫生、院方應賠償共1400多萬元，引發醫界反彈。目前全案可上訴。

《醫預法》上路能止訟醫界觀望

醫療爭議不斷，為促進醫病關係，今年元旦起，《醫療事故預防及爭議處理法》上路，一旦發生醫療爭議，須先強制調解，調整不成才能提告。能否有效減緩糾紛，醫界也在觀望。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，醫界對判決反彈主要有二，一是「有胎便若無立即剖腹產為醫療過失」，此見解並不符臨床實況，生產過程中，至少一至兩成會出現胎便，有影響者不到1%；換言之，約九成五以上有胎便，也都仍順利自然產，以此認定為疏失理由，顯有失當，且將導致醫師在臨床上無所適從。

婦產科學會：判決讓醫師無所適從

其次，該案所判賠償金額十分不合理，除了把該新生兒養育父母責任，全部苛責在該醫師身上；換算下來，每月要支付父母七萬元，以台灣年輕人月薪來說，就算自己都不花一毛錢，這筆費用真有辦法支應？

黃建霈認為，經專業人士組成的醫審會，已用醫學專業告訴法官該醫生並無疏失，如此龐大的賠償金額，前所未聞；父母權益有損，應透過醫療補償制度，或透過社會保險給付，絕非把責任全部轉嫁到醫師身上。

他指出，對新生兒逝去生命深感惋惜，但醫界多認為該醫師已盡力，處置也符合醫學專業見解，在產科醫師稀缺時代，儼然是一大重擊；過去有一半的婦產科醫師會投入產科，當前已只剩下五分之一，以後小孩若怎麼了，就要計算這般鉅額撫養金，憂心民眾可能不尋生產事故救濟，反而增加不必要訴訟，未來可能不會有人想當婦產科醫師，甚至連小兒科醫師也「剉咧等」。

律師：「翹翹板效應」發酵

律師陳君瑋表示，過去發生醫療糾紛，刑事上醫師遭認定有罪機率較高，隨著醫界反彈，認為自己初衷是救人，卻要蒙受可能的牢獄之災；2018年起，《醫療法》第82條修法上路，要能主張醫師違反「醫療準則」，由於要證明的門檻明顯提高，等同提高刑事有罪門檻，當刑事成罪機率變低，民事成罪機率轉高，如同「翹翹板」效應。

他分析，刑事判定無過失，背後有醫審會專業鑑定，民事卻判賠1400萬元，兩者截然不同調，翹翹板反彈力道過大，引發醫界高度反彈。

判賠金額方面，陳君瑋表示，依該案法院判決邏輯，假設條件包括小孩要健康成長、長大後要有薪水頗優渥工作、父母也要活到一定歲數等，但法律仍有「衡平原則」，應同時納考量。

陳君瑋認為，判決若可能造成高度爭議，應納社會影響，否則打擊醫界士氣，可能讓高風險科別，引發寒蟬效應，對未來醫師選擇科別，也可能構成負面影響。

對於醫病之間如何盡可能減少糾紛，他建議，彼此都要詳細溝通，互相理解，除了醫師要交代，民眾也要主動問清所有可能狀況；若醫師遇到什麼都不問的病人，也要設法讓病患瞭解，才有機會促進更融洽的醫病關係。

（本文出自 2024.08.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）