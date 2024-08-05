快訊

奧運田徑／彭名揚400公尺跨欄首亮相 身體因素未能完賽遭淘汰

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭啟明談核能新舊有別： 會停一下 看看大家的共識是什麼

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
環境部長彭啓明今天指出，按規定，核能問題會停一下，看看大家的共識是什麼，才能繼續往下走。記者黃寅／攝影
環境部長彭啓明今天指出，按規定，核能問題會停一下，看看大家的共識是什麼，才能繼續往下走。記者黃寅／攝影

環境部長彭啓明今天指出，大家很好奇8日將召開國家氣候變遷對策委員會，會決定核能要出來了嗎？他要告訴大家「沒有」，因為核能按照法令規定會停一下，看看大家的共識是什麼，才能繼續往下走。

彭啟明下午到台中市大里，參加由中華民國工業區廠商聯合總會舉辦的「企業永續研討會」時做以上表示，有上百位企業界人士與會。

他說，就像一輛車子開了20年，沒壞還可以繼續開，但核能不是這麼容易的事，必須要有專家確定，不是沒有壞掉就能繼續用，要有一定的程序，目前仍要積極發展綠能和新的工具。

彭啓明說，核能是眾多的能源、包括氫能，甚至是新的儲能等的新的選項之一。舊的核能不是沒壞就能用，它還需要檢修和法令上的限制。

未來新的核能，就跟氣候變遷裡談的，是一個新的選項，全世界還沒有新的商轉。從環境部角度來看，面對氣候變遷，能夠解決氣候問題，各種新的工具都是非常歡迎的，跟氫能是一樣的。未來，按規定，核能問題會停一下，看看大家的共識是什麼，才能繼續往下走。

彭啓明說，賴總統8日會親自主持國家氣候變遷對策委員會，針對氣候變遷造成的災害是什麼，以及有何因應之道做討論，也對電力是否足夠，請台電報告，而且每3個月就會有一次討論，讓社會大眾重新重視社會變遷議題。

彭啓明 核能 氣候變遷

延伸閱讀

台灣排碳有價時代來臨 彭啟明：不是一下子要拔大家很多的毛

氣候變遷衝擊 彭啓明：防災、調適、淨零三合一打造韌性國土

收碳稅與500企業「喝咖啡」 彭啟明：會找「蘿蔔」出來

凱米釀災…彭啓明：可能是氣候變遷苦果 須重新檢視調適作為

相關新聞

午後雷雨來了！8縣市大雨特報下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午15時30分針對台中等8縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

台灣排碳有價時代來臨 彭啟明：不是一下子要拔大家很多的毛

環境部長彭啓明今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來，碳費要收多少，初期費率不會太高，也要待碳費審議委員會通...

備孕婦女注意！勿碰這2類飲食 高齡婦中醫理療喜獲2寶

現代婦女工作晚婚、高齡不孕增多，聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達門診，一位52歲借卵不孕女子曾嘗試人工授精、試管療程到借...

遠離酷暑熱傷害 苗栗醫院宣導預防中暑及抗暑妙招

近日天氣炎熱，體感溫度甚至已接近38°C，若長時間暴露在這樣的高溫環境下，身體可能出現熱傷害情形；對此，衛福部苗栗醫院與...

通用計程車僅159輛 新北市：復康巴士是主力

北市議員質疑北市通用計程車數量少，約有473輛，北市的身障與高齡者幾乎是一車難求。新北市目前僅有159輛，新北交通局表示...

彭啟明談核能新舊有別： 會停一下 看看大家的共識是什麼

環境部長彭啓明今天指出，大家很好奇8日將召開國家氣候變遷對策委員會，會決定核能要出來了嗎？他要告訴大家「沒有」，因為核能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。