彭啟明談核能新舊有別： 會停一下 看看大家的共識是什麼

環境部長彭啓明今天指出，大家很好奇8日將召開國家氣候變遷對策委員會，會決定核能要出來了嗎？他要告訴大家「沒有」，因為核能按照法令規定會停一下，看看大家的共識是什麼，才能繼續往下走。

彭啟明下午到台中市大里，參加由中華民國工業區廠商聯合總會舉辦的「企業永續研討會」時做以上表示，有上百位企業界人士與會。

他說，就像一輛車子開了20年，沒壞還可以繼續開，但核能不是這麼容易的事，必須要有專家確定，不是沒有壞掉就能繼續用，要有一定的程序，目前仍要積極發展綠能和新的工具。

彭啓明說，核能是眾多的能源、包括氫能，甚至是新的儲能等的新的選項之一。舊的核能不是沒壞就能用，它還需要檢修和法令上的限制。

未來新的核能，就跟氣候變遷裡談的，是一個新的選項，全世界還沒有新的商轉。從環境部角度來看，面對氣候變遷，能夠解決氣候問題，各種新的工具都是非常歡迎的，跟氫能是一樣的。未來，按規定，核能問題會停一下，看看大家的共識是什麼，才能繼續往下走。

彭啓明說，賴總統8日會親自主持國家氣候變遷對策委員會，針對氣候變遷造成的災害是什麼，以及有何因應之道做討論，也對電力是否足夠，請台電報告，而且每3個月就會有一次討論，讓社會大眾重新重視社會變遷議題。