公廁評比8月中起跑 連鎖速食店也納入

環境部啟動今年度優質公廁評比，民眾可於8月15日起至9月15日上網投票，協助挑選出28處最好的公廁；這次新增連鎖速食店納入評比對象，也增加性別友善公廁等項目。

環境部今天舉辦「優質公廁由你來決定！績優公廁評比民眾投票開跑」記者會。民眾投票時程自8月15日起至9月15日止，每人每天共可投4票（企業提供類、交通場站類、觀光遊憩類及縣市政府推薦類各1票），將占績優公廁評分的10%。

環境部環境管理署長顏旭明表示，績優公廁評比活動今年邁入第3年，在企業部分，除了既有的超商、加油站外，今年擴大納入連鎖速食店；獎項部分，新增績優性別友善公廁及績優清潔單位等。

顏旭明指出，評比將挑選出28處最好的公廁建立標竿，做為各單位興建、維護公廁的參考；年底會有頒獎典禮，邀請管理及清潔單位一起接受表揚。

顏旭明表示，今年公廁評比分為書面占20%、專家占70%、民眾意見占10%，參與票選的民眾，環境部規劃抽獎活動，將抽出10名幸運兒各獲得10萬點綠點（價值約新台幣1000元，不重複獲獎）。

另外，環境部推動「優質公廁及美質環境推動計畫（108~113年）」將於今年到期。環管署組長魏文宜告訴中央社記者，計畫總計已興建及修繕公共廁所逾4200座，高於預定目標；明年度將會更新此計畫為「美質環境推動計畫（114~119年）」，已獲核定，除了公廁外，還會擴大評比市容環境。

魏文宜說明，雖然明年度計畫標題中沒有「公廁」，但公廁改善仍然在包含在項目之中，特別納入性別友善、特色公廁等要求；市容環境部分，包含疫災後的恢復情況，如颱風後的還原、登革熱疫情的控制等也都屬於這個範籌。