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通用計程車僅159輛 新北市：復康巴士是主力

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
無障礙計程車有法定尺寸大小，且車種少又貴，即使有補助司機也不太願意投入。本報資料照
無障礙計程車有法定尺寸大小，且車種少又貴，即使有補助司機也不太願意投入。本報資料照

北市議員質疑北市通用計程車數量少，約有473輛，北市的身障與高齡者幾乎是一車難求。新北市目前僅有159輛，新北交通局表示，通用計程車車型特別，另有相關營運里程規定，導致駕駛加入通用計程車行列的意願不高，不過目前北北基桃宜可以共同營業，新北市也投入超過500輛復康巴士，每年服務66萬趟次，是身障載送主力。

新北市交通局指出，新北市目前通用計程車有159輛，與北市相同，同樣提供40萬元購車補助，另外也有每趟50元，每月最高5000元的營運獎勵金。

對比新北市17萬身障人口、超過72萬老年人口來比，159輛車應是要供不應求。不過交通局運輸管理科長林詩欽表示，司機加入通用計程車意願不高，主要因素在於車型特別，除了用來載送乘客，很難作為其他彈性使用，另外還有營運里程相關限制等，目前數量看起來沒有增加的趨勢，維持在159輛左右。

林詩欽強調，通用計程車在北北基桃宜市共同營業區，跨縣市可以共用，此外新北復康巴士目前有超過500輛，新北每年投入3億元經費，每年服務趟次超過66萬趟次，是目前身障者載送的主力，提供身心障礙民眾無障礙運輸服務。

計程車 身障者

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