聽新聞
test
0:00 / 0:00
通用計程車僅159輛 新北市：復康巴士是主力
北市議員質疑北市通用計程車數量少，約有473輛，北市的身障與高齡者幾乎是一車難求。新北市目前僅有159輛，新北交通局表示，通用計程車車型特別，另有相關營運里程規定，導致駕駛加入通用計程車行列的意願不高，不過目前北北基桃宜可以共同營業，新北市也投入超過500輛復康巴士，每年服務66萬趟次，是身障載送主力。
新北市交通局指出，新北市目前通用計程車有159輛，與北市相同，同樣提供40萬元購車補助，另外也有每趟50元，每月最高5000元的營運獎勵金。
對比新北市17萬身障人口、超過72萬老年人口來比，159輛車應是要供不應求。不過交通局運輸管理科長林詩欽表示，司機加入通用計程車意願不高，主要因素在於車型特別，除了用來載送乘客，很難作為其他彈性使用，另外還有營運里程相關限制等，目前數量看起來沒有增加的趨勢，維持在159輛左右。
林詩欽強調，通用計程車在北北基桃宜市共同營業區，跨縣市可以共用，此外新北復康巴士目前有超過500輛，新北每年投入3億元經費，每年服務趟次超過66萬趟次，是目前身障者載送的主力，提供身心障礙民眾無障礙運輸服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言