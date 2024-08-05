快訊

奧運田徑／彭名揚400公尺跨欄首亮相 身體因素未能完賽遭淘汰

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

備孕婦女注意！勿碰這2類飲食 高齡婦中醫理療喜獲2寶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（左）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（左）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。圖／聯新國際醫院提供

現代婦女工作晚婚、高齡不孕增多，聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達門診，一位52歲借卵不孕女子曾嘗試人工授精、試管療程到借卵，4年治療仍無法植入胚胎求助，陳今天表示，他針對該女子的體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型調理及生殖週期療法標本同治，順利產子後，隔2年該女子再成功喜獲2寶，夢想成真。

陳威達認為，現代女性工作繁忙、壓力沉重，甚至日夜顛倒，對晚婚備孕婦女影響甚大，他提醒備孕婦女須有良好作息、調理營養，勿碰菸酒，特別是要注意「冷飲食」，應注意少碰或不碰觸冰過後飲品、退冰後冷飲，避免寒氣入體傷身，以利健康懷孕。

陳威達表示，他曾幫助35至45歲婦女300多人成功助孕，發現其中子宮內膜障礙的婦女為數不少，這位高齡52歲借卵不孕的女子，在某醫學中心生殖中心嘗試過人工授精、試管療程，到最後進入借卵一途，歷經4年多治療，其間配合中醫3年調理，均無法使胚胎植入，該女子求助改善調治。

陳威達發現該女子停經子宮內膜萎縮，但西醫處理後仍有不規則月經出現，他並非一味針對該女子的子宮內膜厚度治療，主要針對病人體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型來調理，再輔以女性生殖週期療法，進行標本同治，重塑該女子的子宮內膜正常生長過程。

經過中醫生殖週期療法4階段與西醫生殖療程同步調理2個月後，該女子身體臟腑經絡陰陽氣血明顯改善，子宮內膜厚度增厚狀況良好，在生殖中心各項檢查達標後，第3個月植入胚胎終於成功正常發育，最後足月產下健康寶寶，2年後，該女子高齡54歲再次挑戰借卵生子夢想，在陳威達第2次中醫調理下，也順利足月產下2寶，讓女子願望成真。

陳威達表示，一般醫師作法大概是不斷補強子宮內膜，但未必容易成功，重要是因應不同人、不同體質、不同證型，要有整體思考、細微調整，擅用生殖週期療法調理臟腑氣血陰陽，讓子宮內膜能隨著週期有正常消長，並施以方藥，才能達到最佳療效。

聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（見圖）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（見圖）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。圖／聯新國際醫院提供

中醫 子宮 成功

延伸閱讀

辣眼睛？「曬背族」占領上海公園瘋養生 有女生連內衣也脫了

央企、高校 加速落地雄安新區

溫哥華國際中醫學術會議 台灣成就備受推崇

全民瘋奧運掀夏日運動潮 中醫推薦水中步行

相關新聞

午後雷雨來了！8縣市大雨特報下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午15時30分針對台中等8縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

台灣排碳有價時代來臨 彭啟明：不是一下子要拔大家很多的毛

環境部長彭啓明今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來，碳費要收多少，初期費率不會太高，也要待碳費審議委員會通...

備孕婦女注意！勿碰這2類飲食 高齡婦中醫理療喜獲2寶

現代婦女工作晚婚、高齡不孕增多，聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達門診，一位52歲借卵不孕女子曾嘗試人工授精、試管療程到借...

遠離酷暑熱傷害 苗栗醫院宣導預防中暑及抗暑妙招

近日天氣炎熱，體感溫度甚至已接近38°C，若長時間暴露在這樣的高溫環境下，身體可能出現熱傷害情形；對此，衛福部苗栗醫院與...

通用計程車僅159輛 新北市：復康巴士是主力

北市議員質疑北市通用計程車數量少，約有473輛，北市的身障與高齡者幾乎是一車難求。新北市目前僅有159輛，新北交通局表示...

彭啟明談核能新舊有別： 會停一下 看看大家的共識是什麼

環境部長彭啓明今天指出，大家很好奇8日將召開國家氣候變遷對策委員會，會決定核能要出來了嗎？他要告訴大家「沒有」，因為核能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。