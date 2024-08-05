台灣排碳有價時代來臨 彭啟明：不是一下子要拔大家很多的毛

環境部長彭啓明今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來，碳費要收多少，初期費率不會太高，也要待碳費審議委員會通過，因此台灣今年底就會進入排碳有價的時代。環境部會協助產業界，特別是排碳較多的5百大企業，先做準備和練習，接著才會慢慢調高費率，不是一下子要拔大家很多的毛。

彭啟明下午到台中市大里，參加由中華民國工業區廠商聯合總會舉辦的「企業永續研討會」時做以上表示，有上百位企業界人士與會。

環境部今年4月29日公告碳費相關子法三草案，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，希望能夠提供減量誘因，促使企業能夠投入減碳，達成台灣2050淨零排放的長期目標。

他說，重要的是，環境部會和經濟部合作，希望找出更多的蘿蔔，除了減碳，還要有些誘因，利用減碳創造價值，「自己減了碳，還能創造一些經濟價值出來」現在還有時間，一定會讓大家很平順地走向排碳有價的時代，加速企業的轉型。

彭啓明也說，企業要減碳時，數位轉型是很重要的，要先有數位轉型才有綠色轉型。如果沒有數位轉型，綠色轉型是沒有辦法成功的。而且，最好是企業老闆親自下來做，老闆如果不懂，數位轉型就沒有辦法成功，綠色轉型也就沒有辦法成功，環境部會做大家的後盾。