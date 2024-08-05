快訊

奧運田徑／彭名揚400公尺跨欄首亮相 身體因素未能完賽遭淘汰

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

台灣排碳有價時代來臨 彭啟明：不是一下子要拔大家很多的毛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
環境部長彭啓明今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來。記者黃寅／攝影
環境部長彭啓明今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來。記者黃寅／攝影

環境部長彭啓明今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來，碳費要收多少，初期費率不會太高，也要待碳費審議委員會通過，因此台灣今年底就會進入排碳有價的時代。環境部會協助產業界，特別是排碳較多的5百大企業，先做準備和練習，接著才會慢慢調高費率，不是一下子要拔大家很多的毛。

彭啟明下午到台中市大里，參加由中華民國工業區廠商聯合總會舉辦的「企業永續研討會」時做以上表示，有上百位企業界人士與會。

環境部今年4月29日公告碳費相關子法三草案，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，希望能夠提供減量誘因，促使企業能夠投入減碳，達成台灣2050淨零排放的長期目標。

他說，重要的是，環境部會和經濟部合作，希望找出更多的蘿蔔，除了減碳，還要有些誘因，利用減碳創造價值，「自己減了碳，還能創造一些經濟價值出來」現在還有時間，一定會讓大家很平順地走向排碳有價的時代，加速企業的轉型。

彭啓明也說，企業要減碳時，數位轉型是很重要的，要先有數位轉型才有綠色轉型。如果沒有數位轉型，綠色轉型是沒有辦法成功的。而且，最好是企業老闆親自下來做，老闆如果不懂，數位轉型就沒有辦法成功，綠色轉型也就沒有辦法成功，環境部會做大家的後盾。

他同時說，賴總統8日會親自主持國家氣候變遷對策委員會，針對氣候變遷造成的災害是什麼，以及有何因應之道做討論，也對電力是否足夠，請台電報告，第一次可謂是直球對決，而且每3個月就會有一次討論，讓社會大眾重新重視社會變遷議題。全世界都一樣，要成功都要由總統親自主持。

環境部長彭啓明（中）今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來。記者黃寅／攝影
環境部長彭啓明（中）今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來。記者黃寅／攝影

成功 環境部 碳費

延伸閱讀

氣候變遷衝擊 彭啓明：防災、調適、淨零三合一打造韌性國土

收碳稅與500企業「喝咖啡」 彭啟明：會找「蘿蔔」出來

凱米釀災…彭啓明：可能是氣候變遷苦果 須重新檢視調適作為

環團要求PM2.5年平均標準加嚴 彭啓明：標準非喊口號

相關新聞

午後雷雨來了！8縣市大雨特報下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午15時30分針對台中等8縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

台灣排碳有價時代來臨 彭啟明：不是一下子要拔大家很多的毛

環境部長彭啓明今天指出，碳費子法8月就會通過，排碳有價的時代到來，碳費要收多少，初期費率不會太高，也要待碳費審議委員會通...

備孕婦女注意！勿碰這2類飲食 高齡婦中醫理療喜獲2寶

現代婦女工作晚婚、高齡不孕增多，聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達門診，一位52歲借卵不孕女子曾嘗試人工授精、試管療程到借...

遠離酷暑熱傷害 苗栗醫院宣導預防中暑及抗暑妙招

近日天氣炎熱，體感溫度甚至已接近38°C，若長時間暴露在這樣的高溫環境下，身體可能出現熱傷害情形；對此，衛福部苗栗醫院與...

通用計程車僅159輛 新北市：復康巴士是主力

北市議員質疑北市通用計程車數量少，約有473輛，北市的身障與高齡者幾乎是一車難求。新北市目前僅有159輛，新北交通局表示...

彭啟明談核能新舊有別： 會停一下 看看大家的共識是什麼

環境部長彭啓明今天指出，大家很好奇8日將召開國家氣候變遷對策委員會，會決定核能要出來了嗎？他要告訴大家「沒有」，因為核能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。