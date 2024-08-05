麟洋配奪金掀熱潮 醫：新手穿新鞋運動易受傷

羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金，台北市運動中心入場免費慶祝，也有平時很少運動的民眾臨時買新鞋加入運動行列，但醫師提醒穿新鞋運動是容易受傷的錯誤行為。

王齊麟與李洋在巴黎奧運羽球男雙金牌賽擊敗中國組合，由於王齊麟為台北市選手，市府各局處推出優惠慶祝，其中12區運動中心健身房及游泳池6日至12日入場免費，吸引不少民眾帶著運動鞋，準備到運動中心，跟上選手腳步，體驗暢快淋漓的運動。

林口長庚復健科主治醫師陳智光告訴中央社記者，雖然運動有益健康，但最怕的就是許久沒有運動，柔軟度較差，突然激烈運動可能造成肌肉、骨骼或心臟問題，尤其常見的足部受傷，如小腿、大腿肌肉拉傷、關節扭傷或肌腱輕重不一的撕裂傷。

對於平時沒有運動習慣的民眾而言，想跟上奧運風潮，到運動中心體驗跑步機或重訓等設備措施，陳智光提醒，運動前的暖身活動特別重要，至少確實熱身5至10分鐘，扭動關節部位、弓箭步等伸展動作不能少，「重點就是要讓身體熱起來」。

陳智光提到，平時沒有運動的民眾千萬不要臨時買新運動鞋，當身體狀態比較僵硬，還要適應新鞋，這是非常危險的舉動，增加運動傷害風險。建議先穿平時習慣、包覆性佳的鞋子，運動一段時間，身體柔軟度提升後，再依照身體需求，購買適合自己的運動新鞋。

若不慎急性運動傷害，陳智光建議民眾留意3項原則，包含固定關節不穩處、抬高患部避免腫脹，冰敷不宜太久，以免血液循環差，恢復速度變慢。運動傷害後的休息很重要，「但千萬不要因運動傷害就不再運動」，建議採取間歇性休息，如腳踝受傷，可選擇不動到腳踝的其他運動。

現代人工作繁忙，很難每天都到運動中心等場地運動，陳智光建議，不要以每天到「固定場所」運動為培養自律觀念的核心想法，可以轉念為保持「固定時間」運動，平時建議抽出一點點時間，即使只是簡單的伸展運動，都有助於維持柔軟度與關節健康。

衛生福利部國民健康署建議，民眾每天運動至少30分鐘，運動其實很簡單，即使是分段累積運動量，每次至少連續10分鐘，效果也和1次做完一樣好，如拆成2次15分鐘，或3次10分鐘完成。從最簡易、不受時間、場地限制的健走開始，慢慢增加時間，再加強運動的強度及次數。

國健署建議外出或上下班多利用大眾運輸工具，提早出門、提前1站下車，步行至目的地，走樓梯取代搭電梯，慢慢增加運動量。不是只有奧運場上選手從事的高強度運動才叫運動，即使只是「生活化運動」，只要持之以恆，就是民眾自己的小奧運。