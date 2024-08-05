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遠離酷暑熱傷害 苗栗醫院宣導預防中暑及抗暑妙招

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
苗栗醫院醫護同仁到正德愛心廚房關懷時，也特別向他們宣導如何預防熱傷害及抗暑妙招。圖／苗栗醫院提供
苗栗醫院醫護同仁到正德愛心廚房關懷時，也特別向他們宣導如何預防熱傷害及抗暑妙招。圖／苗栗醫院提供

近日天氣炎熱，體感溫度甚至已接近38°C，若長時間暴露在這樣的高溫環境下，身體可能出現熱傷害情形；對此，衛福部苗栗醫院與正德愛心廚房合作，一起舉辦社區關懷並宣導預防熱傷害活動，協助弱勢族群度過炎熱酷暑。

部苗急診室近來曾多次收治居住鐵皮屋、年長者，因室內高溫發生熱傷害而就醫的民眾。社工室主任徐慧琪表示，正德愛心廚房長期提供有需要的民眾免費午、晚餐食，發揮關懷並照顧弱勢的理念；部苗同仁今天中午到正德愛心廚房關懷時，特別向他們宣導如何預防熱傷害。

副院長蔡昌宏表示，外源性的室內悶熱環境和戶外曬太陽是熱傷害主因，身體吸收環境熱能，熱無法散失調節，尤其嬰兒及小童、長者、孕婦、慢性病患者如心臟病或高血壓患者、戶外活動或勞動者、及體重過重者，均較易發生熱傷害。

所以，環境降溫是首要的。提醒食客在陽光旺盛時，儘量處在陰涼處，避免長時間暴露，如果必須外出記得戴帽子或撐傘、穿著白色及透氣衣物，最重要的是維持飲水量，飲水可以幫助身體降溫及防脫水。

他說，常見熱傷害分為熱衰竭、熱中暑，熱衰竭是指體溫在40度以下，虛弱、頭暈、噁心、頭痛、皮膚出汗、溼冷、脈搏快而弱、姿勢性低血壓、暈倒、視力模糊虛弱，中暑則是體溫超過40度，可能發生全身痙攣或意識模糊，病患大多呈現皮膚乾燥。

熱傷害如果演變到中暑意識不清，恐會在短時間危及生命，是非常危急的狀況，提醒民眾若發現熱衰竭或中暑，應立即送醫救治。送醫前可將病患移到陰涼處平躺、腿抬高(嘔吐側躺)，可用電扇或扇子進行降溫，身體噴濕，如果有冰塊可放頸部、腋下及鼠蹊部，意識清楚可以補充鹽水、運動飲料或水。

最近流行的涼感巾或使用沾濕的毛巾放在身體上也是一種降熱的方式，皮膚接觸到溫度較低的物體時，直接將熱傳導出去，也是可以使用的抗暑妙招。

中暑 廚房 熱衰竭

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