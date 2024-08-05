梅嶺美術館展黃乾成創作 台灣壯麗山河盡收眼底

曾任大學助理教授和國小校長的畫家黃乾成，明天於嘉縣梅嶺美術館展出逾60件水墨作品，以台灣名勝風景為主題，透過他獨特筆墨語言，將壯麗山河盡收眼底。

嘉義縣表演藝術中心今天發布新聞稿表示，黃乾成闊別12年再次舉辦個人展，他選取了阿里山、玉山、大霸尖山等名山勝水為創作素材，呈現出台灣的精神與生命力。

黃乾成透過這些作品，表現出台灣文化的深厚價值，要將個人對台灣風土的深厚感情傳達給觀眾。

嘉縣表藝中心說，黃乾成1959年出生於六腳鄉蒜東村，自小熱愛繪畫，就讀嘉義師專期間奠定了堅實的水墨繪畫基礎，並以美感教育和藝術教育為終身志業，培育了無數藝術人才，曾任大學助理教授和國小校長，對藝術教育貢獻良多。

黃乾成「壯麗山河」水墨創作展，明天起在梅嶺美術館 1樓展覽廳展出，展至8月18日。