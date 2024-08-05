凃曉雯：你放心，這雙鞋我實測過五寮尖山了！

跟從事服務業的登山鞋店長凃曉雯約在百貨商圈，見面前，聽聞許多她在工作上的優秀事蹟，她是公司裡最年輕的店長，帶領夥伴撐起一家店，她受到長輩顧客歡迎、主動積極等，不脫離常見績優事項，卻有一項讚美最令人好奇，那就是來自主管和同事所說：「凃曉雯不會生氣，我們從來沒看過她發脾氣。」

於是採訪團隊決定實測，破解最年輕店長不發脾氣的祕訣。首先必須了解一名店長的工作範疇，包含商品介紹銷售及諮詢、顧客接待與服務、進貨陳列及庫存管理、店面清潔與陳列布置、維護形象、帶領店員執行盤點，排班調度與指導門市人員工作方法等，絕不是輕鬆簡單的職務。

從醫務專業，到服務專精

自幼在嘉義長大，凃曉雯是不折不扣的南台灣小姑娘，就讀嘉南藥理科技大學醫務管理系，因為想要挑戰不一樣的領域，畢業後第一份工作在旅遊業擔任業務，但理想很豐滿，現實很骨感，當時的薪資待遇並不好，促使她離開家鄉，再次找尋符合理想與能自我挑戰的機會。

記得離開嘉義那年，她帶著簡單行囊，獨自踏上未知之路，在北上的旅途中，還嘗試了很多不同領域的工作，過程中，她逐漸發現自己喜歡與人交流並觀察每個人動作上的小細節，從消費者進門就在觀察他們的目光在哪，從聊天中了解是因為活動或是主打商品而被吸引走進來，久而久之淬鍊成為一個好的「傾聽者」。

你覺得自己是一個甚麼樣的人呢?

凃曉雯讓人好奇 :「在服務與接觸客人時，你覺得自己是一個什麼樣的人呢?」她表示，自己很喜歡到處逛逛，例如菜市場、百貨公司、戶外及爬山都是她喜歡去的地方，有時是隨意逛逛、臨時起意，也有時是心有所屬而進到店裡看看新科技或新機能的產品，因為自己也是消費者，她會嘗試用同理心來面對各種人，所以從來沒想過，當消費者一進門就要在第一時間「販售」商品，而是用消費者的角度瞭解需求並提供意見。

年輕主管的職場智慧

從網路上的服務業甘苦談來看，最大挑戰就是各種客訴，遇到難以溝通的顧客肯定會有情緒波動，如何能不生氣？難道是凃曉雯的運氣特別好，只遇到喜歡她的客人？她猛搖頭：「怎麼可能，我當然遇過很多客訴，曾經有客人一走進來就把襪子丟到我面前大罵，也有遇過客戶投訴說我們顧著聊天都不理他，但其實是視線擋住了。」凡此種種，無法細數。

她的處理方式是先了解對方生氣原因以及使用需求，然後提供解決方案，凃曉雯表示，處理步驟都來自公司教育訓練以及前輩指導，聽起來很教科書，但按部就班照著做，確實可以解決大部分問題。對她來說，處理完畢之後，這件事就已經翻篇，不會放在心上困擾自己。

但比起面對特殊的客訴，凃曉雯認為更困難的是帶人，從門市人員被公司提拔為店長，是她職涯的一大躍進，尤其還被稱讚是不會發脾氣的店長，可見掌握管理的竅門，她哈哈大笑：「我會生氣呀，遇上夥伴不願意學習、重複犯同樣錯誤，一而再再而三，我就跟他們說，你們不要逼我喔。」她邊說邊兩手握拳作出生氣表情，其實殺傷力根本是零，倒是可愛指數爆表。

她解釋，不發脾氣是覺得沒有必要，再者，與其說生氣不如說是感到惋惜，她合作過的同事大部分都非常優秀，但偶爾會遇到有人拒絕學習，例如直接表明不想學盤點，「其實盤點學的是一套邏輯，即使到其他公司還是能派得上用場，實在沒有拒絕的理由。」另外也遇過有人總是做錯帳，她提醒對方做筆記或錄音，對方卻選擇相信自己的記憶力，凃曉雯表示，第一次出錯可以體諒，她也願意一起分擔，第二次之後就要求對方負責。

儘管如此，讓她快樂的事情還是多更多，「夥伴打來問問題的次數變少，表示愈來愈上手，或是夥伴打來說剛賣出商品，就會覺得好替他們開心。」

她回想起擔任店長至今已超過五年，從一開始沒想過自己有一天被公司賦予重任，到現在可透過自己的影響力與夥伴撐起一間店，記者在跟她訪談的過程當中，從她的親和力及談吐中，看出來她依然保有當初自我挑戰及傾聽者的初衷。

放飛自我，全力挑戰

與斯文氣質截然不同，凃曉雯喜歡戶外運動，休假日經常在山區，她說，開始登山是因為另一半。至於登山時穿的鞋，她笑著透露，其實一開始是穿尋常運動鞋，結果登山時不慎滑倒，幸好沒受傷。

後來改穿台灣製造並且專業的LA NEW GORE-TEX郊山鞋，包覆感很棒，因為有GORE-TEX 防水技術，外面的水滴進不去，水珠留在鞋子外側的鞋面上，完全不怕弄濕腳，同時看中這雙鞋的止滑系統，鞋底有很深的刻紋厚度，鞋墊還有符合人體工學曲度設計，穿上這雙鞋像是開外掛，爬著爬著自己也愛上了，近期爬過火炎山、東眼山、馬拉邦山以及必須手腳並用拉繩攀岩的五寮尖山，未來還要挑戰更高難度的路線。

人生哲學

從事服務業十多年中，都能在旅途及工作中遇到一起共同奮戰的夥伴，當然也會面臨到夥伴們因為不同的人生規畫而選擇離開，對於這樣的狀況，會不會可惜或是難過，凃曉雯用認真的語氣說 :「共同的戰友離開當然會失落，但會很祝福他們有了新的目標與方式過屬於自己的人生，因為自己都經歷過也還在磨練中，我們都知道，每天走去上班的道路與風景雖然相同，但會隨著心態與情緒改變觀看的角度。」凃曉雯正一步一腳印，吸收著來自不同人事物的經驗，向著陽光，綻放成一朵燦爛耀眼的花。

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