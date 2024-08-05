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影／一千萬國際旅客來台恐落空 李孟諺：地震軍演影響

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
媒體詢問今年來台旅遊的國際旅客可能無法達到1000萬人次一事，交通部長李孟諺直指是受到0403花蓮地震及對岸軍演影響。記者黃仲明／攝影
媒體詢問今年來台旅遊的國際旅客可能無法達到1000萬人次一事，交通部長李孟諺直指是受到0403花蓮地震及對岸軍演影響。記者黃仲明／攝影

交通部長李孟諺今天到桃園國際機場視察臨時過夜機坪、埔心溪改道工程施工狀況、旅客通關作業以及自動查驗通關系統（e-Gate）運作情形及設備更新進度。他視察後在桃機受訪，媒體詢問今年來台旅遊的國際旅客可能無法達到1000萬人次，李孟諺直指是受到0403花蓮地震及對岸軍演影響。

暑假旅遊旺季期間，桃園國際機場在7月份已有385萬旅客量，若加上8月份，預計暑假2個月期間約有800萬旅客量。對此，李孟諺說，桃機在新慣疫情前曾達到4800多萬旅客，目前旅客數已逐步恢復到疫情前的9成以上，期待桃機能更妥善的規劃，讓民眾入出境都能有更方便的使用及經驗。

交通部觀光署曾訂下今年要有1000萬人次外國旅客來台目標，但截至7月僅430萬國際客來台，連目標的一半都未達成。李孟諺回應，交通部希望今年能有1000萬的觀光人口，去年約有640萬，但今年因為0403花蓮地震、颱風及對岸軍演，因此來台的國際觀光客確實受到影響。

李孟諺表示，交通部會針對這個目標持續努力，觀光署也會推出更多優惠及國際宣傳，包括在日、韓最近都會再推出當地的觀光代言人，增加外國旅客來台旅遊的人次跟意願。針對東南亞、東北亞鄰近國家，交通部也跟國籍航空公司合作，推出機票買2送1或買3送1的優惠方案，讓更多旅客來台灣。

李孟諺透露，交通部現在也對來台自由行的國際旅客，推出高鐵買1送1，也就是5折的優惠，讓來台自由行的國際旅客更方便，也能多到中南部旅遊，觀光署還有規劃更多其他措施，都是希望能增加國際旅客來台，現在已有約430萬旅客，下半年要更努力希望能持續增加。

交通部長 李孟諺

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