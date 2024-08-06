水果吃太多有害健康！醫師警告體內一成分「更容易加速糖化」
想要維持身體健康，飲食調整非常關鍵。不正確的飲食習慣，可能會加速體內老化、衰退，甚至引發一些慢性病症，因此需要多加注意。
根據日本媒體「現代ビジネス」報導，平時常聽到維他命C或維他命E等等營養素，擁有「抗氧化」的作用。然而相對而言，若是過度攝取糖份，卻有著會加速氧化、「糖化」的風險。
內科醫師溝口徹指出，當體內的蛋白質和糖份接觸，本身機能就可能因「糖化」而下滑，並且加速老化。特別是和其他糖類相比，水果裡面的果糖更容易發生糖化，因此最好不要過量攝取。當然，其他如含果糖的甜點、飲料等，也都該盡量避免。
溝口提醒，日本夏天常吃的「素麵」，裡頭所含的麩質，也是造成肥胖、疲勞和老化的原因之一。比起素麵、烏龍麵或麵包，他更推薦吃用百分之百蕎麥粉製成的「十割蕎麥麵」，搭配像是納豆、豆腐等食物，才是比較健康的做法。
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