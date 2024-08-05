影／視察桃機 交長：第四代自動通關年底前完成

桃園國際機場去年運量已達3535萬人次且持續成長，第3航廈相關興建工程持續進行，為確認相關工程如期如質完成，交通部列案管制桃機第3航廈、第3跑道、埔心溪改道、台15改線及台4路段改線等工程辦理進度；交通部長李孟諺今天上午特別到桃機視察臨時過夜機坪以及埔心溪改道工程目前的施工狀況，同時他也到航廈內了解出境優先通道作業規定及自動查驗通關系統更新進度。

交通部長李孟諺上午11時到桃園國際機場第二航廈視察旅客通關作業，他先到出境大廳聽取機場公司簡報，實地了解「優先通道」作業規定及運行狀況。隨後進入管制區內聽取國境事務大隊簡報，並詢問自動查驗通關系統（e-Gate）運作情形及設備更新進度。

李孟諺受訪時指出，今天到桃園機場了解臨時過夜機坪及埔心溪改道的施工狀況與進度，看看是否有待解決的問題，目前知道工程的部份都順利進行，有些需要突破、克服的部分，有賴施工團隊及機場公司董事長楊偉甫與總經理范孝倫持續協助推動。