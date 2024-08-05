快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

林業署網遊「俯瞰新視界」7日上線 發掘台灣之美

中央社／ 台北5日電

農業部林業署航測及遙測分署4月下旬推出首檔網路遊戲「航攝知識網」， 近2萬人次點擊，第2檔「俯瞰新視界」7日接棒，參加者可在遊戲中發掘台灣之美，有機會抽中文創禮品。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今天發布新聞指出，以全新視角發掘台灣之美的網路遊戲「俯瞰新視界」正式推出，活動7日開始，21日傍晚5時結束；參與活動的人，有玩就能參與抽獎活動。

林業署航測及遙測分署補充，4月下旬推出首檔網路遊戲「航攝知識網」，獲1萬946人次點擊，期望這次更多人上線，相關資訊可至「林業保育署航測及遙測分署-360 Face」臉書粉絲專頁，「俯瞰新視界」頁面為https://ooopenlab.cc/preview/UlF6kVgt3oHzSkhgvyYn

林業署航測及遙測分署提供的獎品包括拍立得，還有林業署嘉義分署推出受好評的「一種飛行生活觀」文創商品的護照套，以及獨家「活動明信片套組」等。

林業署 網路遊戲 農業部

延伸閱讀

影／冷鏈設備到位 麻豆農會啟動文旦大果收購今年多3倍

台日大港水果祭8月24日登場 陳其邁與日代表拚料理

芒果產季遇猴害 林保署：獵捕後勿私自處裡

農業部「生態熱區移置遊蕩犬計畫」續辦 石虎媽媽揪1點質疑成效

相關新聞

遠離酷暑熱傷害 苗栗醫院宣導預防中暑及抗暑妙招

近日天氣炎熱，體感溫度甚至已接近38°C，若長時間暴露在這樣的高溫環境下，身體可能出現熱傷害情形；對此，衛福部苗栗醫院與...

凃曉雯：你放心，這雙鞋我實測過五寮尖山了！

跟從事服務業的登山鞋店長凃曉雯約在百貨商圈，見面前，聽聞許多她在工作上的優秀事蹟，她是公司裡最年輕的店長，帶領夥伴撐起一...

買了iPhone 15 Pro Max好嫌棄「想倒退回Pro」 網曝：有這1焦慮再換

距離2024年的9月的蘋果發表會剩1個多月，民眾也開始計畫是否更換蘋果（Apple）新機。一名網友就發文，表示自己正在使用iPhone 15 Pro Max，但因種種因素想換回Pro系列，好奇是否也有人與他一樣。

玫瑰為何帶刺？ 科學家找到特定基因

玫瑰因為有特定基因，所以枝上會長刺，且其它植物也有類似長刺基因！美國與西班牙的跨國研究團隊近日發現玫瑰之所以會長刺的原因，是受到名為「寂寞小子」的基因序列所控制。研究團隊希望未來能夠培育出沒有刺的玫瑰，甚至將其他經濟作物的刺也移除。

還在喝牛奶補鈣？1傳統小吃鈣質高3倍 營養師：是豆漿的25倍

孩子在成長抽高期，許多家長都會買牛奶、補充鈣質。不過你知道嗎？其實「豆花」鈣質可比牛奶高出3倍，更是豆漿的25倍，不過要吃對才有效！

近三成癌症帶有MYC基因 國衛院找出新藥讓癌細胞凋亡

癌症連續42年居十大死因首位，國衛院研究發現，肺癌、肝癌、乳癌等近3成常見癌症帶有MYC基因擴增或表現變異，這讓癌細胞快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。