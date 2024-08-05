林業署網遊「俯瞰新視界」7日上線 發掘台灣之美

農業部林業署航測及遙測分署4月下旬推出首檔網路遊戲「航攝知識網」， 近2萬人次點擊，第2檔「俯瞰新視界」7日接棒，參加者可在遊戲中發掘台灣之美，有機會抽中文創禮品。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今天發布新聞指出，以全新視角發掘台灣之美的網路遊戲「俯瞰新視界」正式推出，活動7日開始，21日傍晚5時結束；參與活動的人，有玩就能參與抽獎活動。

林業署航測及遙測分署補充，4月下旬推出首檔網路遊戲「航攝知識網」，獲1萬946人次點擊，期望這次更多人上線，相關資訊可至「林業保育署航測及遙測分署-360 Face」臉書粉絲專頁，「俯瞰新視界」頁面為https://ooopenlab.cc/preview/UlF6kVgt3oHzSkhgvyYn。

林業署航測及遙測分署提供的獎品包括拍立得，還有林業署嘉義分署推出受好評的「一種飛行生活觀」文創商品的護照套，以及獨家「活動明信片套組」等。