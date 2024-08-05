還在喝牛奶補鈣？1傳統小吃鈣質高3倍 營養師：是豆漿的25倍

孩子在成長抽高期，許多家長都會買牛奶、補充鈣質。不過你知道嗎？其實「豆花」鈣質可比牛奶高出3倍，更是豆漿的25倍，不過要吃對才有效！

營養師楊哲雄在臉書《好食課》發文指出，豆花有分成傳統豆花跟超商豆花，雖然兩者主原料皆為豆漿，但在「凝固劑」上還是有差，傳統豆花是使用鹽滷或食用石膏（硫酸鈣），使豆花口感偏硬，而超商豆花則是使用吉利丁、洋菜粉、明膠或布丁粉等，因此口感通常會跟布丁或果凍很像，吃起來比較軟嫩。

楊哲雄指出，只有傳統豆花比較能補鈣，不過要注意的是，要用食用石膏（硫酸鈣）凝固的才可以，每100克傳統豆花即有300毫克的鈣質，是牛奶（每100克約105毫克）的近3倍，豆漿（每100克約12毫克）的25倍，其他的鹽滷、超商或布丁豆花皆無法相比。

楊哲雄續指，超商豆花因為凝固劑並非用硫酸鈣，所以鈣含量會與嫩豆腐及豆漿差不多，每100克大約12毫克鈣質而已。

此外，楊哲雄也提醒，部分超商豆花會加入鮮奶、雞蛋、奶粉等讓味道更加豐富，所以素食者需注意成份中是否有吉利丁、明膠等動物性膠或雞蛋牛乳等物質。