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低氣壓接近高溫略降 午後大雷雨開炸下到周五

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
低氣壓逐漸接近，天氣變得比較不穩定，午後中南部山區有雷陣雨，且南部雨勢較大。聯合報系資料照
低氣壓逐漸接近，天氣變得比較不穩定，午後中南部山區有雷陣雨，且南部雨勢較大。聯合報系資料照

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，受到低氣壓逐漸接近影響，天氣變得比較不穩定，高溫略降；但午後中南部山區有雷陣雨，且南部山區雨勢較大，周五以後，低壓向東逐漸遠離台灣，台灣天氣才會稍微恢復穩定。

廖于霆指出，今受低氣壓逐漸接近影響，天氣變得比較不穩定，東半部跟北海岸容易有短暫陣雨，中南部山區容易有午後雷陣雨，其中南部山區雨勢較大。其他地區多雲時晴，因天空雲量變多，各地高溫下降，北部35-36度，中南部33-35度，東半部33-34度，沒有極端高溫出現機會。

明後天低氣壓仍在台灣附近，廖于霆指出，台灣天氣還是不穩定，各地都有午後雷陣雨發生機會，中南部山區雨勢可能比今天還要再大一點。周四台灣附近風場轉西南風，屆時在西南部沿海容易有陣雨發生，午後南部山區容易有雷陣雨。預估周五以後，低壓向東逐漸遠離台灣，台灣天氣才會稍微恢復穩定。

至於颱風方面，廖于霆說，因為西北太平洋環境較不適合颱風發展，可能要到周五以後，在日本南方海面較有機會，但對台灣沒有影響。

颱風 高溫

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