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2熱帶擾動吳德榮曝成颱機率 午後防大雷雨
今天還是很熱，且午後要防大雷雨。至於日本海域2個熱帶擾動發展中，仍需持續觀察。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中指出，最新(4日20時)美國模式(GEFS)系集模擬顯示，距離較近的擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，尚無明顯發展、且還沒接近、即轉向偏東遠離。
他表示，最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，下周(11)日日本南方廣大的海面，有兩個海域，輕颱存在的機率分別為20%及40% ，皆因受到大低壓環流導引，對台無威脅。模式模擬將繼續調整，應持續觀察。
吳德榮表示，今日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地，有較大雨勢。今日仍需注意37度左右的高溫，各地區氣溫為：北部24至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至35度。
最新模式模擬顯示，吳德榮表示，周二至下周日(6至11日)持續晴熱炎熱，高氣溫仍在36以上，清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；周二至周四(8日)水氣增多，不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率；周五(9日)至下周日水氣減少，不穩定度降低，午後對流範圍縮小，影響部分山區及少部分平地。
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