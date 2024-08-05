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遊覽車違規告警大增 事故卻創新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部補助遊覽車業者安裝GPS設備，超時、超速或行駛禁行路段時會發出告警，但審計部最新決算報告指出，近三年遊覽車告警件數近萬件，去年告警總件數大增九成，但事故件數卻創新高，認為告警管理機制未改善遊覽車事故，要求交通部改善。

審計部最新總決算報告揭露，二○二一至二○二三年間，遊覽車GPS及監控設備異常告警件數高達九四九七件，其中車速異常就有四○三一件，占約百分之四十二，其次為駕駛超時等駕車時間異常，告警件數二九○七件，占約百分之卅一。

遊覽車行車事故更逐年增加，二○二三年遊覽車事故件數達六三七件，為三年內新高，遊覽車異常告警件數也增至三九七八件，光是超速告警就有二四二六件，其次為駕駛超時八三二件。

報告指出，根據即時監控管理資料列載，二○二三年遊覽車發生告警總件數為三九七八件，較二○二二年的二○七九件，增加百分之九一點卅四，其中車速異常件數由六七一件，大幅增加至二四二六件，顯示遊覽車車速異常等問題持續發生，異常告警管理機制未能有效減少及改善遊覽車交通事故與問題，要求交通部督促研謀改善。

公路局回覆，公路局每月定期挑檔異常告警案件，並分析篩選異常件數顯著較高的業者，由監理機關督導檢討改善，另適時透過橫向聯繫提供道路主管機關及警政單位作為交通安全管理參考，以遏止遊覽車危險駕駛行為，維護行車安全。

交通事故 交通部 遊覽車

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