回響／爬梯機保險缺口 立委促跨部會研議

本報關注爬梯機服務仍欠缺工作意外責任險，北台灣無障礙運輸產業工會呼籲建立保險制度，讓操作者及被服務者不會獨自承擔風險。立法院社會福利及衛生環境委員會召委王育敏說，此事值得正視，她主張開跨部會會議來研議，除了要落實保險，操作訓練也很重要，才能打造更完善的長照環境。

行無礙聯盟祕書長許朝富指出，保險公司曾告知「行不通」，關鍵在於爬梯機或相關服務人員至今沒被認為是一個「職種」，發文詢問勞動部，被告知此行業至少需要二千名以上從業人員才能申請職種。

王育敏表示，無障礙計程車司機接送過程搭配使用爬梯機愈來愈普及，需求加大，保險機制要趕快追上，一旦發生憾事時，至少保險資源能保障雙方，不至於讓任何一方孤立無援。

立委洪孟楷說，老舊公寓都更不易推行，使用爬梯機是短期可行方案，他舉日本為例，除了有居家使用的爬梯機，公共場所也可見爬梯機協助行動不便者，台灣可借鏡日本經驗，高齡化浪潮來襲，相關配套不能還在路上。

立委林月琴說，保險公司會考量經濟規模、風險等因素，不見得願意進場，「政府要不要介入」值得進一步討論。

新北社會局表示，新北市輔具中心提供月租的爬梯機二○一五年僅二十七部，近年持續連結民間資源與力量，獲民間團體及個人捐贈爬梯機一○七部，縮短排隊候租時間，從資料顯示，近三年租借需求逐年成長。