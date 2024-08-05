藥局轉型 看好毛孩商機

社區藥局競爭激烈，經營小型連鎖藥局的王姓藥師表示，一張處方箋調劑費僅六十六元，給付偏低，而受雇藥師月薪約八、九萬元，經營難度愈來愈高，如果當月收支打平，就心滿意足。

開設多家連鎖藥局的王姓藥師表示，許多資本較少的藥局均咬牙苦撐，未來社區藥局必須多角化經營，或走向財團化，才能倖存。他專注於社區經營，讓產品多樣化，依藥局地點不同，採取不同的營運策略，希望能穩定帶動客源。

王藥師表示，社區藥局如位於傳統市場，客源即鎖定年逾六十、七十歲的婆婆媽媽，此時主打緩解筋骨痠痛、治療痔瘡等方面的藥品、保健食品等，反應不錯。如果藥局就在醫院附近，就依醫院重點科別來調整商品架的產品。例如，北市振興醫院以心臟科別著稱，郵政醫院以骨科有名，鄰近藥局就會主推如降血脂或防膝蓋退化等保健品。

藥師公會全聯會理事長黃金舜預估，明年起小型連鎖藥局將出現關店潮，社區藥局必須走向多角化經營，力求成功轉型，舉例來說，全國犬貓登記數量近三百萬隻，寵物相關商品市場每年達六百億元，毛小孩專用綜合維他命粉、葉黃素等保健食品，將是藥局未來的潛在市場。

此外，超高齡化社會將來臨，銀髮族所需的保健食品、血壓計，以及輪椅、拐杖等輔具的租賃、買賣，也會是社區藥局經營重點項目。

黃金舜指出，社區藥局應有溫度、人情味，讓民眾感受到被照顧、被關懷，逐漸成為熟客。更重要的是，藥師必須經常進修，增加本職學能，提供藥物專業服務，贏得社區民眾信任，藥局才能長長久久。