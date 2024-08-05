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3因素衝擊 小型藥局恐掀關店潮

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
醫院、大型連鎖藥局高薪搶藥師，加上明年衛福部「西藥優良運銷準則」政策上路，明年恐將掀起一波藥局倒店潮。新聞示意圖，與當事人無關。記者潘俊宏／攝影
醫院、大型連鎖藥局高薪搶藥師，加上明年衛福部「西藥優良運銷準則」政策上路，明年恐將掀起一波藥局倒店潮。新聞示意圖，與當事人無關。記者潘俊宏／攝影

新冠疫情營運紅利逐漸消失，醫院、大型連鎖藥局高薪搶人，加上明年衛福部食藥署實施「西藥優良運銷準則」（GDP）政策，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，在三大利空襲擊下，預估明年將掀起關店潮，小型連鎖藥局首當其衝，此外，藥品運銷成本提高，指示用藥也將再漲一波。

台灣便利商店密度排名全世界第二，總數超過一萬三千多家，僅次於韓國，至於台灣藥局，家數之多，同樣驚人，依財政部統計，二○二三年藥局達一萬五八四家。黃金舜表示，新冠疫情期間，許多人發現社區藥局賺錢容易，紛紛投入市場，兩三年間增加了一千多家藥局。

黃金舜表示，疫情期間，許多民眾至藥局購買口罩及快篩，「有人潮，就有錢潮」，這讓不少社區藥局每月獲利較疫情之前增加三成，可以用高薪聘請藥師。但疫情解封之後，台北榮總、馬偕、新光等醫院紛紛為藥師加薪，或是提供藥師宿舍，讓藥師逐漸回流至醫院。

藥師回流醫院，小型連鎖藥局首當其衝，原因在於大樹、杏一等大型連鎖藥局，提供藥師較高的薪資福利，人力不至短缺，但小型連鎖藥局無法與其競爭。

「關門是丟臉的事，大家還在咬牙苦撐著。」經營小型連鎖藥局的王姓藥師說，新冠疫情結束後，藥局受惠於防疫商品的紅利已大幅衰退，加上藥師流動率高，預計明年起將有不少藥局關店，五年內恐將哀鴻遍野。

此外，食藥署積極推動「西藥優良運銷準則」（GDP）政策，規範藥品儲存及運輸過程環境溫度監控，要有適當雨遮、清潔、防蟲鼠措施、隔離及標示，並在合理時間內正確運送藥品及防止偽藥進入藥品供應鏈等。

食藥署副署長王德原表示，至明年十二月卅一日前，所有執行西藥批發、輸入及輸出的業者均需符合GDP，才能執行藥品運銷，違者將開罰三萬至二百萬元罰鍰，零售業者不在此限。

黃金舜說，此舉對社區藥局造成相當大的影響，部分業者可能將運送成本轉嫁消費者，預估未來藥品售價調漲百分之五至十，這無疑也增加小型連鎖藥局的營運成本，明年恐出現一波關店潮。

疫情 藥局 黃金

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