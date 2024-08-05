讀者8月號 探析梵谷畫作光彩

最新一期8月號《讀者》雜誌提到，英國心理學家分析人類具有兩種智力，「流體智力」年輕的時候展現出來，例如閱讀能力、數學能力；「晶體智力」是隨著歲月增長，在生活中通過文化適應和學習所獲得的知識。「晶體智力」最突出的就是教師，他們需要語言技能以及解釋海量信息的能力。

「梵谷的畫 為什麼這麼亮」？看過梵谷畫的人都發現，他的畫鮮豔奪目、光彩照人。作者分析指，這與梵谷的畫採用的塗色方法─「固體混色」有關；再一個原因是，梵谷有精神障礙的疾病，據精神病學專家推斷，梵谷在顏色裡摻和了色素使它鮮豔奪目，這也是他試圖擺脫病痛禁錮的一種抗爭。

「三國志，陳壽等來的歷史」，記載魏蜀吳三國歷史的著名史書「三國志」，是作者陳壽等出來的。在魏、蜀、吳三國鼎立時，陳壽就立志要把這段特殊的歷史寫成一部史書。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。