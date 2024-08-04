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首屆菲律賓模型大賽 台灣奪3金4銀4銅

中央社／ 馬尼拉4日專電

第一屆菲律賓比例模型大賽今天傍晚圓滿閉幕，計有700多件作品參賽，台灣團隊勇奪3金4銀4銅，成績耀眼。

2024年菲律賓比例模型大賽（PSMS）1日至4日在馬尼拉灣畔一家大型商場舉行，這也是菲律賓首次舉辦模型大賽，參賽作品約700件，分為軍事車輛、航空飛行器、人型、科幻、場景等多組進行。

主辦單位邀請台灣5位模型高手擔任國際評審，包括現年72歲的資深模型玩家陶宣熙；另有10名台灣好手也基於同好情誼及國民外交信念，前來參賽。

經過4天的評鑑，台灣選手黃康家、康秋萍與蔡坪和分別奪得金牌；黃馴軒、蔡坪和、柯儀、陳則仁拿下銀牌，蔡智仁、顏承中、呂學林、陳則仁取得銅牌。

黃康家的作品是一台韓國海軍陸戰隊的M47巴頓戰車，迷彩鮮豔特別，相當吸睛。

他介紹，M47巴頓戰車的迷彩很複雜，有咖啡色、白色、綠色跟黑色，噴漆及遮噴都相當不易，花了大概4個月的時間才完成，很高興能為台爭光，以及與菲律賓的朋友們互相學習。

全場最年輕參賽者、現年20歲的黃馴軒，以一架1:35比例的阿帕契攻擊直升機，加上荷蘭空軍紀念100週年的塗裝拿下銀牌。除了複雜的條紋與彩繪之外，發動機的細節更是用膠絲一條條拉出來。

他說，因為玩過一些戰爭遊戲而對模型產生興趣，未來還會繼續在模型的道路上發展，「我覺得這是一個還不錯的嗜好，可以作為長久的職技。」

台灣自2017年起，每年在花博展覽館舉辦台灣模型國際公開賽，舉辦規模愈來愈大，現已成為亞洲規模最大的模型比賽，菲律賓的同好也受到激勵，因此今年嚐試在菲律賓舉辦模型比賽。

為表示支持，台灣模型國際公開賽主辦方提供多個特別獎項，由駐菲律賓副代表楊登仕代表頒發，代表處新聞組長紀佩汾也到場為台灣選手加油。

楊登仕對於台灣團隊的優異成績表示讚賞，也很高興台灣選手前來參賽，增進國際交流。

台灣團隊也在現場邀請菲律賓同好，今年11月赴台參加台灣模型國際公開賽。

團隊 菲律賓 馬尼拉

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