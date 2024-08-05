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星期評論／讓首長專心防災 別為颱風假燒腦

聯合報／ 本報記者陳秋雲
颱風來襲時，國人放不放颱風假，是舉國關切焦點。記者林澔一/攝影
颱風來襲時，國人放不放颱風假，是舉國關切焦點。記者林澔一/攝影

凱米颱風上月底襲台，台中、彰化、南投23日晚間8點原本決定隔天正常上班上課，但深夜逆轉宣布停班停課，被民眾罵翻。每到颱風季，放對「封神」、放錯「罵死」，政治對立、民粹干擾，都讓「颱風假」判斷成為難以承受之重，讓地方政府繃緊神經，儘管有中央氣象資訊當依據，仍不得不修「颱風政治學」，應讓縣市首長專心防災，別為「颱風政治學」燒腦。

氣象資訊顯示近期又可能有颱風生成，如果暴風圈逼近台灣，勢必再衍生颱風假爭議。國人放不放颱風假，是舉國關切焦點。颱風來襲前，民眾上首長臉書甜言蜜語「敲碗」放假，有放假就是體恤民意的大家長，沒放假還會被惡言相向。

不少政治人物曾因颱風假判斷準確「封神」，也可能一夕跌落神壇。最明顯的就是賴清德總統，2014年他在台南市長任內天秤颱風來襲，眾人皆放假唯獨台南不跟進，最後風雨不大贏得「賴神」封號；但2年後莫蘭蒂颱風侵台，台南僅停班課半天，「賴神」變成「賴半天」，臉書一陣砲轟。

國人看重颱風假，縣市首長多有「從寬認定」、「揪團從眾」的心態，盡量順應民意，即使停班課後風雨不大，也讓人有小確幸。但停班課帶來的經濟損失龐大，不少雇主要求員工以特休假銷單或不給薪，也衍生爭議。

近年不少學者也在討論，讓地方政府決策颱風天停班課，並非上策，一來地方掌握的資訊不足，其次是停班課決策已逐漸泛政治化，應思考停班課機制，由中央或中央、地方共同拍板，畢竟地方政府主要的任務是防救災，不該陷入政治考量的困境。

氣象資訊 颱風假

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