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健康你我他／騎機車遇路倒 小心詐騙找上

聯合報／ 文／張重玖（高市楠梓）
交通事故要求理賠，地點就發生在高雄楠梓園區外。圖／張重玖提供
交通事故要求理賠，地點就發生在高雄楠梓園區外。圖／張重玖提供

台灣詐騙活動頻繁，遇詐騙而憂鬱的人不在少數，醫院精神科看診人數增多。詐騙手法不斷翻新，自信「不貪財、不投資」詐騙不入身。有次遇到車禍，朋友說騙術高明極了，讓退休的督察官被詐騙都不知道。

話說車禍經過，那天夜晚騎機車慢行，竟有移工從花圃竄出，她腳踝受傷送醫，住院及療養超過3個月，要求協商理賠，調解官說同情她將返國目前無薪，由仲介公司去申請第三強制責任險，想不到我的保費增加不少，自認倒楣吧。

隔幾年，傍晚在大路口待轉區等燈號，綠燈亮下班眾騎士蜂擁呼嘯而過，我這部老牛機車起步較慢，左前方突然出現闖紅燈騎自行車女子倒下，影響我用路權，被叫囂直嚷不禮讓，只好報警處理。不久又上調解委員會，因警方初判單填載雙方皆未注意前方，對方竟要求理賠金近百萬元，我拒絕天價，只求法院還公道。

想不到，產物險公司來掛號信，聲明超出保險理賠金額。

第三強制責任險成詐騙獵物，連移工都知道鑽這個縫隙來詐錢。內人看我三不五時惦記這場官司，害怕我得憂鬱症，告訴我把心放寬，法官會抽絲剝繭找出問題，遏制這種詐騙行為。

奉告老人家，別夢想「零日詐騙」，當心騙子就在身旁。

憂鬱症 移工 詐騙

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