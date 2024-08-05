快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多吃玉米、小黃瓜 補充電解質防中暑

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
小黃瓜含有鉀、鎂等礦物質，且含水量豐富。本報資料照片
小黃瓜含有鉀、鎂等礦物質，且含水量豐富。本報資料照片

氣溫不斷升高，讓人熱到受不了，中暑、熱衰竭頻傳。康華中醫診所院長張家蓓說，夏日氣虛生熱，流汗過多容易耗損心氣，除了多喝水，建議可以多吃玉米、小黃瓜等滋陰補氣的食物。

張家蓓表示，很多人以為流汗就是排毒，其實狂流汗可能是身體「太虛」。如果夏天熱到爆汗，再加上頻繁進出冷氣房，溫差太大而出現倦怠、無力、頭痛、惡心等症狀，小心是中暑了。

預防中暑，要多喝水，但要在對的時間喝水。張家蓓指出，在出門前或運動前，就要先補充水分，而不是等到流汗才補水，身體吸收水分會有時間差，進入血液後，才會被輸送到全身。

在運動過程中，每小時的流汗量其實相當驚人，電解質也會隨汗水而流失，嚴重失衡會導致中暑。張家蓓建議，可以補充電解質，不光是喝運動飲料，因為含糖飲品易讓體溫上升、加速脫水，即便運動飲料的熱量看似比其他手搖飲低，但喝多了也會增肥。

張家蓓表示，只要均衡飲食，就能攝取身體所需的鉀、鎂、鈣等電解質。玉米、小黃瓜含有豐富的鉀、鎂等礦物質，且含水量豐富。夏季盛產小黃瓜，有些玉米品種也是夏季採收，雞肉炒小黃瓜、燉煮玉米排骨湯，補蛋白質也補充了電解質。

除了食補，要解身體的熱，還可以刮痧促進氣血運行。張家蓓推薦，可使用刮痧器以不會損傷皮膚的力道，依「經絡循行」的路徑，由上往下、由內往外慢慢疏通肩頸的緊繃感。

張家蓓提醒，刮痧輕輕刮拭即可，並不是「出痧愈多愈有效」，要避免下手過重，皮膚破皮受傷反而容易造成細菌感染，變成反效果。

中暑 運動

延伸閱讀

連日高溫不只釀中暑！日本電車行駛突左右搖晃 竟是高溫致「鐵軌變形」

高溫來襲注意防暑！陸男突吐血、失禁成植物人 罹患1疾病致死率恐達8成

小黃瓜含水量高 這樣存放能保鮮更久

邊牧清晨散步太嗨讓自己中暑！飼主超無助時驚見牠機智自救：我感覺智商有18歲

相關新聞

3因素衝擊 小型藥局恐掀關店潮

新冠疫情營運紅利逐漸消失，醫院、大型連鎖藥局高薪搶人，加上明年衛福部食藥署實施「西藥優良運銷準則」（GDP）政策，藥師公...

低壓帶接近挾水氣！明起午後雷雨區擴大 颱風是否生成待觀察

天氣持續炎熱，中央氣象署預報員葉致均表示，明天白天天氣與今天類似，高溫約32至35度，但隨著低壓帶靠近，水氣逐漸增多，西...

優人物／江欣宜：空間能創造出全新的自己

幽靜的民生社區巷內，推開「繽紛設計」的門，一室綠植、燈光、香氛、藝術品，以一種法式、優雅的氣氛迎面而來，女主人江欣宜在長...

遊覽車違規告警大增 事故卻創新高

交通部補助遊覽車業者安裝GPS設備，超時、超速或行駛禁行路段時會發出告警，但審計部最新決算報告指出，近三年遊覽車告警件數...

回響／爬梯機保險缺口 立委促跨部會研議

本報關注爬梯機服務仍欠缺工作意外責任險，北台灣無障礙運輸產業工會呼籲建立保險制度，讓操作者及被服務者不會獨自承擔風險。立...

藥局轉型 看好毛孩商機

社區藥局競爭激烈，經營小型連鎖藥局的王姓藥師表示，一張處方箋調劑費僅六十六元，給付偏低，而受雇藥師月薪約八、九萬元，經營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。