多吃玉米、小黃瓜 補充電解質防中暑

氣溫不斷升高，讓人熱到受不了，中暑、熱衰竭頻傳。康華中醫診所院長張家蓓說，夏日氣虛生熱，流汗過多容易耗損心氣，除了多喝水，建議可以多吃玉米、小黃瓜等滋陰補氣的食物。

張家蓓表示，很多人以為流汗就是排毒，其實狂流汗可能是身體「太虛」。如果夏天熱到爆汗，再加上頻繁進出冷氣房，溫差太大而出現倦怠、無力、頭痛、惡心等症狀，小心是中暑了。

預防中暑，要多喝水，但要在對的時間喝水。張家蓓指出，在出門前或運動前，就要先補充水分，而不是等到流汗才補水，身體吸收水分會有時間差，進入血液後，才會被輸送到全身。

在運動過程中，每小時的流汗量其實相當驚人，電解質也會隨汗水而流失，嚴重失衡會導致中暑。張家蓓建議，可以補充電解質，不光是喝運動飲料，因為含糖飲品易讓體溫上升、加速脫水，即便運動飲料的熱量看似比其他手搖飲低，但喝多了也會增肥。

張家蓓表示，只要均衡飲食，就能攝取身體所需的鉀、鎂、鈣等電解質。玉米、小黃瓜含有豐富的鉀、鎂等礦物質，且含水量豐富。夏季盛產小黃瓜，有些玉米品種也是夏季採收，雞肉炒小黃瓜、燉煮玉米排骨湯，補蛋白質也補充了電解質。

除了食補，要解身體的熱，還可以刮痧促進氣血運行。張家蓓推薦，可使用刮痧器以不會損傷皮膚的力道，依「經絡循行」的路徑，由上往下、由內往外慢慢疏通肩頸的緊繃感。

張家蓓提醒，刮痧輕輕刮拭即可，並不是「出痧愈多愈有效」，要避免下手過重，皮膚破皮受傷反而容易造成細菌感染，變成反效果。