健康主題館／衣服怎麼洗才對？ 6大重點保持乾淨

衣服是人體的第二層皮膚，穿衣服整潔有益身體健康，如何洗好衣服至關重要。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈強調，「穿過的衣服一定要洗」，但不論季節，洗衣服的頻率都一樣，至少2天洗一次衣服；建議最好買可以下水清洗的衣服，如此才能保持衣物的清潔。

台灣氣候悶熱潮濕，人的皮膚常有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、黴菌等細菌，並會殘留在衣物上。台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠、台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，貼身衣褲、襪子、運動服及有汙漬、汗漬等衣物，每次穿完就應清洗，避免產生異味。而外套、襯衫、牛仔褲等則不必天天清洗，但有髒汙應立即清洗。

譚敦慈認為，內褲與襪子可以一起洗，但如果有香港腳的人，因襪子裡可能會有黴菌，就不要一起洗，避免黴菌可能會附著在內褲上，而引發皮膚或泌尿道感染。潘企岳則說，通常襪子上的黴菌不多，因此，沒必要把內褲與襪子分開洗，重要的是內褲、襪子都要洗乾淨。

襪子要每天清洗

襪子一定要每天清洗更換，黃毓惠表示，雙腳一整天穿著襪子、鞋子，容易孳生細菌，襪子會積累汗水、皮屑、細菌等汙垢，應該每天換洗，建議可將襪子翻過來清洗，去除汗水、皮屑等，洗好後放在通風的地方晾乾。

手洗內褲較乾淨

貼身衣物的清洗，潘企岳指出，內褲常殘留尿道、陰道的分泌物或排泄物，務必每天清洗，且用手洗比洗衣機洗來得乾淨，他曾做過比較，即便洗衣機洗好的衣物，再用手搓洗還是會洗出髒汙，建議可先將內褲浸泡在添加洗衣劑的水中約5至10分鐘，再用手輕柔搓洗，再晾乾即可。但手洗或洗衣機洗內褲，端看個人感受及方便性。

洗衣劑如何選購？

市售洗衣劑琳瑯滿目，很多產品標榜具抗菌、除臭、防蟎等功能，潘企岳認為，洗衣劑使用目的是把衣服洗乾淨，民眾可以依需求自行選購洗衣劑的品牌及功能。

無色無味洗衣精較佳

譚敦慈說，衣服只要洗乾淨就好，建議買無色、無味的洗衣劑，成分愈單純愈好，因為有香味的洗衣劑多含有塑化劑。且使用洗衣精比洗衣粉好，但洗衣劑不要太過黏稠，以免要用大量的水，才能把衣服沖洗乾淨，如此洗衣服也能兼顧環保。

潘企岳強調，洗衣服不要使用過多的洗衣劑，特別是使用滾筒式洗衣機，其用水量只有傳統洗衣機的三分之一或更少，因此，使用的洗衣劑量也應降為傳統用量的三分之一，避免衣物殘留過多的洗衣劑。

每個月清潔洗衣槽

為了把衣服洗乾淨，譚敦慈說，洗衣槽應每個月清洗一次，每年也會找專業人士清洗一次，她清洗時會把洗衣槽注滿水，再加入漂白水或過碳酸鈉清洗，洗好的水不要放掉，可以用來洗陽台，之後再注滿水清洗一次，再把水放掉，並將洗衣槽晾乾，確保衣服可以洗得乾淨。