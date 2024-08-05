健康名人堂／輸液風暴 曝藥品供應鏈老問題

藥物短缺是涉及多重因素的複雜問題。此次的大瓶點滴輸液全台缺藥事件是幾個重要因素匯聚一起，造成嚴重影響臨床醫療的完美風暴。這項危機目前尚未完全解除，表面上，輸液藥廠永豐化學因嚴重違規遭食藥署勒令許可證不准展延，導致醫院生理食鹽水等輸液嚴重缺藥危機；實際上，這是長久以來多個系統性問題結合在一起的結果。

臨床必要藥品 價格未調整

藥物短缺的常見原因，首先是經濟因素：發生於藥物利潤率低，通常是上市久遠的學名藥；缺乏市場或政策激勵措施，導致藥廠不願生產低利潤的藥物；市場整合導致該品項藥物供應商減少，維持著恐怖平衡。

此次永豐的生理食鹽水等大瓶輸液，正是上市已久、低利潤的臨床必要藥品。永豐生理食鹽水產量占全台近五至七成供應量。雖然有健保基本地板價核價保障（如五百毫升為新台幣25元），但此價格幾乎從未調整。

按理，突然出現近一半市場的空檔機會，潛在競爭者莫不摩拳擦掌，積極競取，但反映在市場，目前主要供給廠商興趣缺缺，只勉強因應主管官署要求，臨時增加產能。

相較之下，日本藥品定價政策依據消費者物價指數和原材料價格，每隔一至六年進行調整。從1981年到2018年間，日本藥價逐步上調到129%，反映原材料成本上升和通貨膨脹的影響。

利潤率太低 藥廠放棄生產

台灣健保核價不僅未隨消費者物價指數調漲，反而因為藥價差調查，每年調降藥價。這些藥品的價格早已降到地板價，但政府沒有任何政策限制醫療院所索取藥價差。不合理的藥價差比率甚至高達40至50%以上，也就是說，五百毫升無菌的注射液價格腰斬只賣十幾塊錢，其他藥廠早已放棄生產，更不用談擴增生產線。

藥物短缺其次是製造和品質問題：製造品質量問題，導致生產延誤或停產；製造設施和設備過時；難以維持符合現行優良藥品製造規範（cGMP）。還有供應鏈脆弱性，高度依賴有限數量的原料藥（API）供應商；製造集中在特定地理區域，使供應鏈容易受到當地干擾；以及時庫存管理做法使突發需求或供應中斷時缺乏緩衝，就如此次專案進口未經食藥署核發許可證的輸入大型點滴輸注液。

製造、分銷、監管溝通不佳

再者還有資訊和溝通問題，包括供應鏈缺乏透明度、潛在短缺的預警系統不足；製造商、分銷商、醫療保健提供者和監管機構之間的溝通不佳等。

了解這些風險因素，對制定有效策略以預防和緩解藥物短缺至關重要，未來建立與獎勵高品質學名藥企業指標與制度，這需要製造商、監管機構、醫療保健提供者和政策制定者的協調努力，以解決這些複雜且相互關聯的問題。

政府需要在平衡藥品可及性、製藥企業合理利潤、醫療保險支出和稅收變化之間持續努力。實施這些策略的組合才能建立更具韌性的藥品供應鏈，並減少藥物短缺的頻率和對醫療的影響。

同時，我們必須全面盤點缺藥風險高的藥品，防範未來可能出現的問題。此外，健保核價政策需要更精緻化，針對不同風險類型的藥品，特別是低利潤藥品、臨床必要藥品等，制定更具體的核價規則，採取差異化定價策略。