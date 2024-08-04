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8歲男童從幼稚園開始蓄髮 與妹妹齊捐髮一口氣剪逾30公分

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立法委員王正旭(後排左四)長期關懷癌症照護領域，希望政府及大眾應正視兒童癌症的醫療照護問題；癌症希望基金會執行長蘇連瓔(後排右四)表示，感謝公益夥伴響應有意義的愛心活動。記者廖靜清／攝影
立法委員王正旭(後排左四)長期關懷癌症照護領域，希望政府及大眾應正視兒童癌症的醫療照護問題；癌症希望基金會執行長蘇連瓔(後排右四)表示，感謝公益夥伴響應有意義的愛心活動。記者廖靜清／攝影

罹患癌症最害怕的是什麼？婦癌專家王功亮幫助許多女性重生，他表示，患者最擔憂治療過程中的「掉髮」，無法控制的掉髮影響心情，也會招來異樣眼光、打擊自信心。癌症希望基金會舉辦的募髮行動，今年邁入第19年，迄今累積近12萬人次捐髮，幫助癌友勇敢面對治療。

立法委員王正旭長期關懷癌症照護領域，他提到，罹患癌症不只病友本人身心煎熬，家人也承受極大壓力。尤其如果是兒童罹癌，因治療中副作用掉髮，往往造成心理巨大的轉變，自卑、不想照鏡子，影響上學時的心情。

王正旭認為，政府及大眾應正視兒童癌症的醫療照護問題，接軌歐美的模式，發展國外行之多年的兒童醫療輔導師。目前國內僅有5人赴北美取得證照，建議衛福部推廣試辦計畫，讓孩童能獲得心理社會支持，父母親也在陪伴病童治療的過程中，也能減輕龐大的身心壓力。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，自2002年發起民眾捐髮以來，製作了將近1萬頂假髮，減少癌友的經濟負擔。以真髮製成的假髮，除了耐用、少對頭皮的刺激，外觀看起來也非常自然。但是製作過程並不容易，需要10人捐獻健康髮束，留長髮的時間約需2-3年，保持不染不燙，才能維持髮絲的健康。

名為「守望相助」的募髮活動，有許多感人的故事，今年共有99人以行動響應，最小的3歲、最高齡的60歲。有一位12歲的江小妹，因母親為乳癌患者，深感治病時掉髮、落髮、失去自信的心情，因此捐髮想幫助跟媽媽一樣的病人，臉上重回笑容。

另一對小兄妹，8歲哥哥因不喜歡剪頭髮，被媽媽說服「把頭髮捐給有需要的癌症病人」，因此天天洗頭、非常寶貝秀髮，要讓生病的人戴上假髮後，漂亮又有自信。5歲的妹妹也跟著哥哥一起參加捐髮活動，兩人在活動現場一口氣剪掉逾30公分的長髮，為癌友加油打氣，彼此都說要繼續捐頭髮。

全台每年大約有10萬人因為癌症治療掉髮，病友不只承擔病痛，還有極大的容貌焦慮。市面上的醫療級假髮價格昂貴，從數千元至萬元不等，對癌友是一筆不小的負擔。癌症希望基金會於台北、高雄設立「癌友關懷教育中心」，提供現場試戴假髮及借用，這些都是民眾的愛心。

癌症希望基金會舉辦的募髮行動，今年共有99人以行動響應，現場有許多兒童參加，體驗難能可貴的生命教育。記者廖靜清／攝影
癌症希望基金會舉辦的募髮行動，今年共有99人以行動響應，現場有許多兒童參加，體驗難能可貴的生命教育。記者廖靜清／攝影

掉髮 癌症治療

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