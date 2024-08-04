台灣異常高診次 3.7萬人年就診逾90次、81人竟「天天看醫生」

台灣醫療資源可近性高，醫療院所林立、健保讓看病不再昂貴，衍生出長期未解的異常高就診次數個案。衛福部次長林靜儀今天表示，正在研擬建立社福長照體系銜接照護機制盼改善。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，台灣民眾去年就醫高達3.8億人次，超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前；進一步分析高診次人數，去年有3.7萬人光是1年內就診90次以上，當中多達81人的1年就診次數超過365次，相關數據顯示應積極改善異常高就診次數個案。

「很多問題無法一時半刻完全解決，但是一定要一一改善。」林靜儀透過臉書回應，過去任職立法委員期間，就關注異常高就診次數個案現象，這常是個案問題未能有系統協助解決，醫療服務端與個案家屬其實很無奈。

林靜儀提到，產生異常高診次的原因非常多，包括個案特殊身心狀況、缺乏安全感、對診斷治療的不信任及自身症候判斷問題，甚至還有一部分原因是缺乏支持系統或正確的照護知能。

林靜儀說，希望從及早輔導、協助轉介處理，同時評估給予醫療機構高診次個案預警信號；另外，已與負責長照社福領域的衛福部次長呂建德討論，某些情形需建立社福長照體系銜接照護機制，正準備健保統計資料舉行跨部門會議。