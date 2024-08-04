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奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號蘇花備援 8日疏運6772人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
凱旋1號執行海運疏運任務，由蘇澳港開往花蓮港。圖／航港局提供
凱旋1號執行海運疏運任務，由蘇澳港開往花蓮港。圖／航港局提供

凱米颱風影響導致東部鐵公路中斷，航港局立即啟動蘇花海運備援機制，自7月28日至8月4日止，調度新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號投入蘇花海運備援，維持東部往返北部交通及物資運輸需要，總計開航32航次，疏運6772人、載運各類車輛811輛。

航港局表示，配合東部鐵公路復原狀況，緊急協調新台馬輪及澎湖輪2艘可同時載運旅客和車輛的船舶提供運輸服務，自7月28日至8月4日，連續提供8日海運運輸服務，總計開航32航次，疏運6772人、載運各類車輛811輛，包含648部小客貨車、22部大客貨車、141部機車及自行車。

航港局表示，另協調東部客船凱旋1號協助旅客運送，疏運期間總體運能可提供1萬2672座位數、可載各式車輛894輛，總載客率53.4%。今下午4時15分凱旋1號自蘇澳港開出最後1個航次，晚間6時10分於花蓮港14號碼頭完成所有旅客下船作業，圓滿達成本次風災海運備援疏運任務。

航港局指出，澎湖輪這次首次加入蘇花備援行列，大幅增加車輛疏運量能與速度，但為因應風災臨時緊急調度澎湖輪，導致造成高雄-馬公航線原訂位及託運車輛旅客的不便，深感抱歉，也感謝各方民眾的體諒疏運備援的急迫需要。

另為提供便利民眾預訂，航港局表示，本次蘇花備援首次採取線上LINE預約登記方式，民眾不需要至港口現場排隊登記，後續也將持續精進相關功能，以提供更完善的服務。

航港局訪視海運疏運情形，圖為航港局劉志鴻副局長（中）、陳賓權副局長（左3）、饒智平主任秘書（左2）、東部航務中心李彥明主任（左1）、許家駒副主任（右2）、蔡翰元科長（右1）、全港通公司（新台馬輪）蔡宗勳總經理（右3）。圖／航港局提供
航港局訪視海運疏運情形，圖為航港局劉志鴻副局長（中）、陳賓權副局長（左3）、饒智平主任秘書（左2）、東部航務中心李彥明主任（左1）、許家駒副主任（右2）、蔡翰元科長（右1）、全港通公司（新台馬輪）蔡宗勳總經理（右3）。圖／航港局提供
航港局東部航務中心工作人員協助輪椅旅客上下船。圖／航港局提供
航港局東部航務中心工作人員協助輪椅旅客上下船。圖／航港局提供
澎湖輪執行海運疏運任務，由花蓮港開往蘇澳港。圖／航港局提供
澎湖輪執行海運疏運任務，由花蓮港開往蘇澳港。圖／航港局提供

凱米颱風 航港局

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