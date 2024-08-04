新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號蘇花備援 8日疏運6772人
受凱米颱風影響導致東部鐵公路中斷，航港局立即啟動蘇花海運備援機制，自7月28日至8月4日止，調度新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號投入蘇花海運備援，維持東部往返北部交通及物資運輸需要，總計開航32航次，疏運6772人、載運各類車輛811輛。
航港局表示，配合東部鐵公路復原狀況，緊急協調新台馬輪及澎湖輪2艘可同時載運旅客和車輛的船舶提供運輸服務，自7月28日至8月4日，連續提供8日海運運輸服務，總計開航32航次，疏運6772人、載運各類車輛811輛，包含648部小客貨車、22部大客貨車、141部機車及自行車。
航港局表示，另協調東部客船凱旋1號協助旅客運送，疏運期間總體運能可提供1萬2672座位數、可載各式車輛894輛，總載客率53.4%。今下午4時15分凱旋1號自蘇澳港開出最後1個航次，晚間6時10分於花蓮港14號碼頭完成所有旅客下船作業，圓滿達成本次風災海運備援疏運任務。
航港局指出，澎湖輪這次首次加入蘇花備援行列，大幅增加車輛疏運量能與速度，但為因應風災臨時緊急調度澎湖輪，導致造成高雄-馬公航線原訂位及託運車輛旅客的不便，深感抱歉，也感謝各方民眾的體諒疏運備援的急迫需要。
另為提供便利民眾預訂，航港局表示，本次蘇花備援首次採取線上LINE預約登記方式，民眾不需要至港口現場排隊登記，後續也將持續精進相關功能，以提供更完善的服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言