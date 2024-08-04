北市衛生局長換人…陳彥元回歸台大醫院 院長吳明賢這麼說

台北市衛生局長本月中旬異動，現任陳彥元因個人生涯規畫，將歸建台大醫學院及台大醫院，遺缺由台大醫院急診醫學部主任黃建華接任。陳彥元任內推動國中男生納HPV疫苗公費補助等，今年更率領衛生局挺過全國重大食物中毒致死的寶林茶室案。他今表示，市長蔣萬安曾慰留，但「每個人都有每個階段要做的事」，未來會在醫院端努力、協助市府。

對於，黃建華即將接任台北市衛生局長，而陳彥元將回歸台大醫院擔任醫務秘書兼發言人。台大醫院院長吳明賢表示，黃建華和陳彥元「皆是我推薦的優秀人選」，他們都是擁有極佳的專業能力，而且也有為民服務的熱忱，相信兩人接任新的職位後，一定能扮演好自己應有的角色。

「每個人都有每個階段要做的事。」陳彥元強調，雖然市長蔣萬安積極慰留，但是他未來調任台大醫院，不代表切斷與公共醫療相關業務，仍會在醫院端努力，協助市府推動造福市民朋友的政策，自己面對未來的工作與挑戰，依舊將持續努力每一分鐘。

陳彥元表示，黃建華與他是2020年台大醫院推薦公費就讀台大EMBA的同一屆同班同學，彼此有著好交情與相當默契。他相信，以黃建華的高度專業與勇於任事，心思細膩與謹慎穩健，絕對可以帶領衛生局大步向前，繼續在衛政上為市民謀福利。