優人物／江欣宜：空間能創造出全新的自己

幽靜的民生社區巷內，推開「繽紛設計」的門，一室綠植、燈光、香氛、藝術品，以一種法式、優雅的氣氛迎面而來，女主人江欣宜在長桌上備了精緻糕點、名牌餐具，優雅地托著手喝咖啡，這是她的王國。

江欣宜在室內設計和軟裝領域十多年，非科班出身卻走到今日的行業頂端，打造她心目中的美好空間。她的理念是：「每個家都是每個人一輩子努力最後投射的地方，會因為你的選擇而變成一個有意識的空間，這個意識會跟裡面的人交錯，創造出全新的自己。」

從小受不了醜東西

江欣宜是業界有名的豪宅設計師。圖／繽紛設計提供

江欣宜（Idan），L'atelier Fantasia繽紛設計創辦人兼總監，有「豪宅御用室內設計師」標籤，獲獎無數，包括2022年紐約奢華品牌獎─全球百大設計師、巴黎設計大獎金獎等。自小，就不自覺趨向於美。

「小時候，我不知道什麼是室內設計，應該就是來裝修的阿伯吧，是做木工、做統包的。」江欣宜直到在書店看了很多設計書，這才發現，「原來有室內設計師這行業，設計師是很漂亮、很優雅的大人。」

不過當江欣宜23歲真正入行，看到的還是「阿伯」，「這個行業還是以男性為主，只是阿伯穿上了西裝。女性還是很少，我在台灣找不到role model。也許我可以建立自己的model，勇敢地做自己。」

那時候，她總是穿得漂漂亮亮、踩著高跟鞋去工地，同事看她的眼神像在看神經病，工人也會問她要不要抽菸、要不要蹲下來吃便當。

可是，江欣宜從小對「美」有偏執。「小時候，只要在很醜的環境，我就會覺得焦慮。」江欣宜回想，就是這種天生受不了醜東西的驅動力，高中時動手拆換了宿舍的布告欄，被記了一支警告。

追本溯源，江欣宜猜想這種對美的追求大概是來自外婆。外婆是日本人，東西太醜、沒放好，都要求改正，替孫輩做便當，都要講究配色，舉手投足帶著優雅感及對細節的講究，給江欣宜深切影響，「她給我美的啟蒙，更重要的是，她是給我勇氣的人。」

因為執著細節很容易被指不合群，但外婆在30幾年前就敢堅持細節，所以江欣宜也敢跟媽媽「盧」漂亮一點的水壺，有了去換布告欄的勇氣。

大學讀的是與設計無關的政大社會系，正迷惘未來時，在課堂上看到一個影片，內容是兩個社工爭論著如何處置一個失能家庭，一個要把小孩送去比佛利山莊，一個則是改變原生家庭窘迫狀態。

這支影片為江欣宜帶來極大衝擊：「原來室內設計師可以做一個美麗的家，影響著住在家裡的人。」

讓「很女性」不再是貶義詞

江欣宜在2009年、28歲時創立繽紛設計。「很多人問我為什麼這麼有勇氣這麼早就創業？」江欣宜說：「因為我找不到工作。」

當初應聘時，人家看她婷婷嬝嬝，不像能吃苦，不是能到工地蹲下來和阿伯喝維士比的人，又非科班出身，都不給機會，她也覺得找不到好的事務所做她心目中的巴黎風格設計。

她喜歡的牌子、女性主義的作家，都是發源於歐洲，大學時去歐美旅行，也發現巴黎很重視室內設計。回看台灣，尤其是公共設施、豪宅都長得很像，她曾和同學討論過，台灣公共事務的觀點偏男性，導致說一個空間「很女性」變成貶義。

江欣宜說：「我決定，我要做一個以女性為主的品牌，人們說的巴黎風。」

江欣宜作品，北京梵悅。圖／繽紛設計提供

看江欣宜講究優雅的「大小姐」氣質，外界總以為她是抱著小金庫創業。但她說，家裡並沒有大企業等著她接班，所以創業時是跟青年創業貸款50萬元資本額。

修書房、修廁所，通常都是室內設計的第一個案子，為了省5000元，她親自去貼電梯保護板。只是，懷揣著做自己風格作品的理想，偏偏80%都要配合業主的想法，怎麼辦呢？

江欣宜去做建案實品屋，借錢做設計，在淡水一處新建案的實品屋做完後，她跪在地上擦地板，看著自己的成果，感歎「我的設計好美啊」，把自己感動到哭。這設計很受歡迎，一做50多間，自此打開市場，每年都有200%以上的業績成長。

以設計與服務為優勢

江欣宜創業之時，市面流行古典風，對比例、軟裝不甚重視，而她喜歡的法式風格常被認定「俗氣」，很難得到獎項，有些客戶也認定繁複的設計只是為了多賺錢。

江欣宜大學時遊歐，已注意到歐洲的設計美學。圖／繽紛設計提供

可是她很堅持，去歐洲探尋物料、開發軟裝品牌，終遇得知音。那時做天母的豪宅，客戶與江欣宜在品味上一拍即合，讓她放手做心目中最法式的設計，成品非常有Coco Chanel巴黎家的味道。這件事奠定了江欣宜的信心。

在設計上，江欣宜常用大地色系，讓背景簡單，以軟裝展現主人的品味，她認為這是從18世紀啟蒙主義後歐洲才有的室內設計風格，新古典的架構變簡單，不再像巴洛克般複雜，每個人從收藏品、書籍、軟件、家具、燈具等，開始呈現不同的風格，開始有獨特性出現。

繽紛獨具一格的作品常上雜誌，然後就出現仿作。江欣宜不以為意：「形式好抄，可是室內設計是一個冗長的專案，還有品質、服務、保固。我們會以理性、專業的方式溝通品質，做不到這一些，其他都叫做形式。」

即使能搞清楚繽紛那上千種的線板選擇，能做出一樣的門、一樣的線板，但業主能不能打個電話24小時有人來解決？百萬燈具壞了能不能找到人修理？這些都是服務。江欣宜說：「客人如果想要的是安全感、品質、服務，而不只是CP值導向，我覺得我們的競爭力很強，因為我們不只是一個強調美學的設計品牌，還是一個強調企業組織的設計品牌。」

江欣宜強調企業組織化，為此去讀EMBA班，半夜瞌睡中被掉下來的厚書砸哭時，慢慢理解到，自己作為設計師，不可能樣樣精通，還是要投資在人才上，請專業的財務和人資顧問，舉行各種高管訓練。

她也確定路線，繽紛不必太大，可是要組織化，「只聚焦在欣賞我們的客人，不能什麼類型的案子都接。我們的核心的產品就是比較優雅、比較女性、比較法式新古典。」

江欣宜作品，深圳灣一號。圖／繽紛設計提供

有了SOP，江欣宜接了更多海外的案子，皆是豪宅。例如做曼谷第一高單價的豪宅，礙於當地法規不能隨便更動水電與結構，她便以軟裝取勝，透過FF&E（Furniture, Fixtures, and Equipment，家具、固定物和設備索引），一周內讓內部改頭換面，透過軟裝形成風格，業主可以拎一卡皮箱入住。

要搬進一個家，有多少東西要買？比例如何？這是這套系統可以解決的事，每件東西都有編碼、有尺寸跟品牌、型號，可以細至utensil等酒杯、盤子都選定風格，燈具和家具間的關係、餐桌尺寸與飲食習慣。繽紛在台灣算好比例、選好品項，訂好預算、貨進貨櫃，貨一到埠，人員過去，一星期內就設定好。

江欣宜在香港的作品。圖／繽紛設計提供

江欣宜說，很多人不會記得那麼清楚，畢竟40坪的屋，軟裝交付可能達700項，主人不可能記得每一樣當初買多少錢、什麼品牌、什麼貨號，而這套系統記錄得清清楚楚，多年之後，當小朋友吐髒了椅子，要換椅面，還是能找到最初的型號。這些就是服務。

「不是說因為我們公司案子還滿漂亮的，就值得被信任。」江欣宜說：「一定是看到我們組織的運作，客戶能理解我們的價值。」她笑說：「大家都覺得一定是因為Idan很年輕漂亮啊，或者是很會挑貴的東西，我們才可以做豪宅。我們的業主都百億身價，他有這麼傻嗎？」

豪宅忌諱：保護隱私

「很多人會說繽紛就做豪宅。」繽紛做了15年，有上百件案子，江欣宜說：「但我覺得我只是幫助很多女生完成她們的夢想，也是我自己的夢想。」

江欣宜作品，台北琢白。圖／繽紛設計提供

不諱言客戶都是上雜誌封面的人物，但豪宅客不是什麼人都能服務的。首先，面對這些忙碌的大老闆，江欣宜會拿出企業組織化來強化溝通、建立信任感，資料清楚，會議留檔，讓大老闆一目了然，連矽利康到填縫劑的顏色都有選擇、做紀錄。

江欣宜作品，台北和平大苑。圖／繽紛設計提供

豪宅客人捨得給預算，要求也要最好，要做隔音，她就要找錄音室等級的規畫師；豪宅裡有藝術品，所以要除濕、要日光調節，這些系統再跟工程整合起來。江欣宜說：「所以我們才能說我們懂豪宅，能做好豪宅，絕不只因為我們會設計luxury的東西，而是在這種機能上。」

台北ONE PARK信義聯勤。圖／繽紛設計提供

維修服務也是重點，畢竟豪宅主人重隱私。曾有一位名人將園藝發給別人，結果20多人在豪宅裡好奇拍照。江欣宜的作法是，進名人家維修，所有人的進出都要留身分證，手機放門口，現場也一定有繽紛的人在場。她做過一個極端例子，主臥更衣室要維修，他們就做了一個塑膠膜通道，維修人員從後門進到維修點，什麼都看不到。

江欣宜也會處理到保險箱、密室，貴婦收藏柏金包、珠寶箱用防彈玻璃、監視器設置等等。她說：「保固，就要像一個珠寶品牌要去維繫，是我們很深的價值所在。」

夫妻的藝術人生

江欣宜的辦公室掛著各種藝術作品，有自拍賣會上拍到的畢卡索，也有她最愛的當代藝術家何政宏的畫作。何政宏是繽紛的藝術總監，是她的工作夥伴，也是人生伴侶。

江欣宜(右)與先生何政宏。圖／繽紛設計提供

「我是幫他做展覽時才在一起的。」江欣宜與老公是因工作、因藝術相識。當時她想找台灣藝術家辦展，經人介紹認識了何政宏，一聊之下，她欣賞這男人的才華與論述，疫情期間，兩人結婚，「他就是我收藏的藝術品。」

夫妻倆都愛收藏藝術品，常一起旅行去看藝術博覽會、藝廊，看各種風格的旅店，收藏能與內心呼應的藝術品，也都不把藝術當投資，收藏百件以上台灣藝術家作品，不賣。

江欣宜也會幫客人找藝術品，但和一般的藝術顧問不同，並不從增值與否去考量，而是看這藝術家是不是有潛力、是不是認真創作，創作理念跟空間與客戶人生的意向有沒有對應。

同時，江欣宜透過打燈為客人的藝術收藏添彩，參考國外藝廊、美術館使用的燈泡品牌與打光方式，創造最佳的作品與空間關係。在她眼裡：「絕不能隨便放一個複製畫或隨便一個海報就過去了，因為它會跟你一起在這裡成長。」

成為華人界的國際設計品牌

江欣宜曾經有個小女生「臉友」，她在小女生的臉書上看到：「我長大後也要做室內設計師，每天在五星級飯店起床，吃漂亮的早餐。」

江欣宜大驚：「其實我們是校長兼撞鐘，這是一個付出跟報酬不成比例的產業，除非你很有興趣。」她的日常要畫圖、要選板材，要去工地，因為台灣真正有室內設計也不過是這20年的事，所以消費者並不成熟，也增加設計師的溝通難度。

江欣宜相信空間能改變一個人的人生。攝影／沈昱嘉

江欣宜說：「我們以為設計是一個成果，其實設計是一個感覺，就是客人開不開心，家是客人在住，客人開心了，我就開心。」而感覺首重溝通，以住家設計為例，連內褲要怎麼拿、襪子要怎麼放、錢要藏哪裡，都要討論清楚，如此細節瑣碎，對人沒有熱情是做不到的。

幸好江欣宜是有熱情的人，忙到懷孕四個月不自知，雖然40多歲了才迎來小baby，孩子的到來改變了她也改變了公司組織，她開始七點以前要回到家，工作更有效率，不想讓孩子覺得媽媽老是脾氣壞，所以學著深呼吸放輕鬆，更加快了公司拿ISO的時間，從原本三年變成一年半。

兼顧著工作和家庭、事業和品味，一直保持優雅生活的江欣宜，依舊有著雄心壯志：「我們的願景，就是華人界的國際品牌。」

願景要有實力為底，疫情三年間，繽紛獲得超過117個國際大獎，成就在華人品牌中也是頂尖了，江欣宜希望，未來公司與設計師的合作是全球布局，在亞洲、歐美有分部，同時在豪宅御用設計之外，也擴及中產階級、甚至租屋族，可使用繽紛設計商品的權利。

江欣宜相信：「你一定要願意為你的五感投資」。她40歲才擁有第一個房子，先前租屋一樣大手筆裝修400萬元，她覺得值得：「我的整個狀態在逐步變好，因為人的生活空間會跟我們形成絕對交織的影響。」江欣宜始終相信，好的空間，能創造繽紛的人生。