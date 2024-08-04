低壓帶接近挾水氣！明起午後雷雨區擴大 颱風是否生成待觀察

天氣持續炎熱，中央氣象署預報員葉致均表示，明天白天天氣與今天類似，高溫約32至35度，但隨著低壓帶靠近，水氣逐漸增多，西半部及基隆北海岸有不定時降雨，且午後雷陣雨區域也擴大，嘉義以南及各地山區有局部大雨發生機會。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台北市信義38.1度，其次為桃園市桃園37.9度，其他地區如新北市三峽、雲林縣南改斗南分場、新北市山佳、彰化縣北斗、台北市台灣大學等測站均出現37度以上高溫。

氣象署今下午也發布高溫資訊，提醒天氣高溫炎熱，明天白天台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣為黃色燈號。

葉致均說明，日本南方海面到菲律賓東方海面是個大低壓帶，有些熱帶雲簇消消長長，結構鬆散需要時間醞釀，短時間內發展相當有限，但仍不排除有熱帶系統，是否發展增強為熱帶低氣壓或颱風，會持續密切觀察。

葉致均表示，明天白天天氣與今天類似，清晨中南部地區有零星降雨，午後雷陣雨將擴大到嘉義以南及各地山區，有局部大雨發生機會；明天入夜後，隨著低壓接近，西半部地區、基隆北海岸有不定時短暫陣雨或雷陣雨。

周二（6日）大氣環境不穩定，午後雨勢較為明顯，嘉義以南與各地山區都有局部大雨發生；周三（7日）低壓系統會逐漸消散，但台灣附近仍處於低壓帶環境，環境風場以偏弱西南風為主，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，葉致均說，未來高溫炎熱的天氣會因水氣較為舒緩，但白天高溫仍維持32至35度，大台北及中南部近山區可達到36度以上高溫。