想再捐好多次！8歲男童當「魔髮師」 3年蓄長髮天天洗頭捐癌患

罹癌總盼望著奇蹟發生，現實世界沒有魔法，但「魔髮師」送來希望。8歲男童侑家擁有烏黑長髮，即使夏季悶熱難受，仍堅持3年天天洗頭，今天捐出健康頭髮。

癌症希望基金會募髮行動邁入第19年，台北場今天展開，現場99名捐髮者，年紀最小3歲，最大60歲。有蓄髮9年的「長髮公主」帶著長度快到大腿的頭髮，毫不猶豫剪去30公分，依然長髮飄逸，也有小妹妹直到一刀剪下，瞬間變成短髮，看見準備捐出的長髮，突然感傷哭泣。

侑家是募髮活動的萬花叢中一點綠，頭上夾著馬卡龍色星星髮夾，手裡緊緊握著留了3年的寶貝長髮，「我想幫助其他人。」面對陌生人有點害羞的侑家告訴中央社記者，從幼稚園開始留髮，即使身邊同學及朋友不一定知道用意，他也沒有解釋，小小年紀的他選擇默默堅持。

侑家開始留長髮的原因其實是「不喜歡剪髮」，媽媽靈機一動告訴孩子，癌症患者很辛苦，接受治療後頭髮可能掉光，其他人留長的頭髮可以捐出去，成為癌症患者的美麗假髮。侑家一口答應，從此認真保護頭髮。被問到夏天吹頭髮不舒服會不會偷懶不洗髮，侑家堅定回答：「天天洗。」

小小「魔髮師」的每一根髮絲都有力量，甚至會吸引更多小夥伴，侑家5歲的妹妹昕蕎就是看見哥哥留長髮也參加捐髮活動，在特地從南部北上的阿公阿媽和媽媽見證之下，兄妹倆完成人生第1次捐髮。

侑家說，想再次把頭髮留長，3年後要繼續捐頭髮，「我想再捐好多好多次」。

台灣每4分19秒就有1人會掉入癌症深淵，每年約近10萬人因癌症治療掉髮，病友不只承受病痛，還可能因外型改變，感到沮喪及喪失自信。癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，截至2023年，累計近12萬捐髮人次，獲得超過23萬束，製作近1萬頂假髮。