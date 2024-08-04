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台北市信義區飆38.1度 鄭明典：晴朗無雲就會熱

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
鄭明典說，北部雪山山脈以北雲量較南邊少。表示北邊大氣比較穩定，所以大台北地區今天還是會很熱。擷取自鄭明典臉書
鄭明典說，北部雪山山脈以北雲量較南邊少。表示北邊大氣比較穩定，所以大台北地區今天還是會很熱。擷取自鄭明典臉書

中央氣象署今針對17縣市發布高溫資訊示警，繼昨天之後，台北市信義區中午12時20分飆38.1度，仍為全台最高溫。中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，高山山頂晴朗無雲，台北地區今天還是會很熱。

鄭明典指出，今天高山山頂晴朗無雲，這個無雲區不大，表示日照增溫產生的小積雲雲頂不低，雲頂大約就是逆溫層所在。比對山脈高度，可以估計逆溫層高度在3000米附近。北部雪山山脈以北雲量較南邊少。表示北邊大氣比較穩定，所以大台北地區今天還是會很熱，東部的山谷區也是無雲，無雲就會熱。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今日白天台北市、新北市、彰化縣、嘉義市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台中市、嘉義縣為黃色燈號，恐36度。

氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象署 高溫

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