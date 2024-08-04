行人事故降17%！桃市科技執法見效 年底前再啟用29處

桃園市今年上半年行人交通事故死傷人數972人，較同期減少199人，警方分析主要肇因，除了車不讓人外，行人違規穿越道路也是肇事原因之一。目前桃園市科技執法已建置327處，其中未禮讓行人科技執法36處，預計年底前再啟用29處科技執法，透過精準執法降低事故。

交通部統計，今年1至5月全國發生交通事故死傷人數計21萬5317人，同期比較減少1萬2064人，行人交通事故死傷人數計7264人，同期比較減少494人；統計桃園市今年1至6月行人交通事故死傷人數計972人，同期比較減少199人，減少率為六都第一，分析主要肇因，除了車不讓人外，行人違規穿越道路也是肇事原因之一。

桃警指出，今年1至6月取締路口不停讓行人計9489件，同期比較增加1475件；取締行人違規計2600件，同期比較增加463件。其中科技執法設備取締車不讓人計5328件，同期比較增加3895件。