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爬梯機操作保險仍有缺口 立委：跨部會研議突破

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
新北新店巫小妹雙腳不良於行，她住的環境沒電梯，無障礙計程車司機吳金龍使用爬梯機送巫小妹回3樓住家。記者黃義書／攝影
新北新店巫小妹雙腳不良於行，她住的環境沒電梯，無障礙計程車司機吳金龍使用爬梯機送巫小妹回3樓住家。記者黃義書／攝影

本報關注爬梯機服務仍欠缺工作意外責任險，北台灣無障礙運輸產業工會呼籲建立保險制度，讓操作者及被服務者不會獨自承擔風險。

立法院社會福利及衛生環境委員會召委王育敏說，此事值得正視，因為橫跨衛福部、交通部及勞動部，她主張開跨部會會議來突破、研議，除了要落實保險，操作訓練也很重要，才能打造更完善的長照環境。

王育敏說，老年人口愈來愈多，爬梯機等服務需求殷切，爬梯機是幫助行動不便長者、身心障礙者出門的重要輔具，無障礙計程車司機是提供爬梯機服務的主力之一，除了要有完善訓練來避免失誤，提高安全性，保險制度也是保障雙方的後盾。

行無礙聯盟祕書長許朝富指出，中央從長照2.0開始，已將爬梯機納入長照服務補貼項目，但爬梯機操作人員卻沒有保險保障，曾期待意外險發揮作用，但保險公司明確告知「行不通」。關鍵在於爬梯機或相關服務人員至今還沒被認為是一個「職種」，曾發文詢問勞動部，被告知此行業至少需要2000名以上從業人員才能申請職種，勞動部等單位應正視問題，強化培訓，不僅保障案主，也能讓從業人員更安心投入服務。

王育敏表示，無障礙計程車司機接送過程搭配使用爬梯機愈來愈普及，需求加大，保險機制必須趕快追上，一旦發生憾事時，至少保險資源能保障雙方，別讓任何一方孤立無援。

除了無障礙計程車司機是使用爬梯機的一大族群，有需求的民眾，也可向各地輔具中心租借，想操作的家屬，必須經過廠商教學訓練認證後才能使用。新北市社會局指出，新北輔具中心目前有134部履帶式爬梯機可供租借，其中包含座椅式、輪椅式爬梯機，只要是有上下樓梯困難者、領有身心障礙證明者、失能老人，經新北市輔具中心評估家中樓梯確實可用後，即可租借。

中心提供爬梯機服務可分為日租、周租、月租，以及操作者使用教學認證，月租收費3000元、周租1000元、日租是200元，低收、中低收、長照低收、長照中低收身分者可免費租借。

社會局表示，新北市輔具中心提供月租的爬梯機2015年原僅27部，近年持續連結民間資源與力量，獲民間團體及個人捐贈爬梯機合計107部，新北輔具中心辦理月租爬梯機數量達134部，縮短民眾排隊候租時間。

根據新北輔具中心統計，月租款110年租賃天數累計為2萬2017天，111年累計天數2萬7590天，112年成長到2萬9126天，顯示爬梯機需求逐年成長中。

無障礙計程車司機吳金龍使用爬梯機送巫小妹回3樓住家。記者黃義書／攝影
無障礙計程車司機吳金龍使用爬梯機送巫小妹回3樓住家。記者黃義書／攝影
北台灣無障礙運輸產業工會理事長林垂穎說，台灣現有1200多輛無障礙計程車，主要集中六都，近5年爬梯機被廣泛使用，早期用人力背、抱或抬的方式帶行動不便者上下樓，現在使用爬梯機對司機較省力，被服務者出門也較不狼狽。記者蘇健忠／攝影
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