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「鬼門開」少去醫院？ 醫：勿因迷信延誤治療時機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
農曆7月鬼門開，民眾不喜歡這段時間上醫院，醫師呼籲勿錯過定期就診的時間，影響慢性病的控制。本報資料照片
農曆7月鬼門開，民眾不喜歡這段時間上醫院，醫師呼籲勿錯過定期就診的時間，影響慢性病的控制。本報資料照片

今天是農曆七月一日，鬼月正式開始，民間流傳許多禁忌，包括不可以玩水、半夜別曬衣服、避免看屋買房等，醫院是生死交關的地方，也被認為鬼月盡量少去。台安醫院醫療品質副院長暨感染科主任楊祖光說，民眾確實會有一些忌諱，想排開動刀時間，接受手術常是在不得已的緊急情況下進行。

楊祖光表示，同仁日常工作即是疾病救治，對於鬼月，並沒有太多特殊禁忌，跟一般坊間常見的習俗差不多，例如：「不吃鳳梨」避免太旺、「不吃芒果」避免很忙。護理站會擺放零食「乖乖」，希望儀器設備順利運作、病人乖乖聽話。

傳統習俗在無形中會影響不少人，楊祖光認為，外科病患在安排開刀時間時，都會明示、暗示「想要避開農曆七月」，尤其年紀大的患者。這會延遲到最佳治癒良機，該治療就要治療，細菌病毒並不會挑黃道吉日，尤其有些疾病來勢洶洶，若拖延可能會讓病情急轉直下。

楊祖光觀察，內科的患者就醫或回診並沒有因農曆七月減少，外科患者會選擇避開治療，除非是盲腸破裂、緊急腦中風等嚴重病情。他呼籲，如果有健康上的問題，千萬不要隱忍病痛，不要受到迷信觀念的影響。平常拿慢性病連續處方箋的病人，也勿中斷藥物，勿因民間習俗降低用藥順從性。

愛力思失智症中心創辦人簡均穎表示，農曆七月氣候炎熱，容易頭昏腦脹，要特別注意長輩身心狀況。尤其，高齡長者是熱傷害的高危險族群，高溫易使血管擴張，如果水喝的不夠，頭暈、胸口悶痛、意識不清等身體不適也跟著來，若出現上述症狀，務必趕緊就醫，鬼月禁忌先拋腦後。

老人家受到傳統習俗影響，在這段時間會比較多忌諱，可能會有害怕被「抓交替」的恐懼，家人要多注意其身體狀況。簡均穎提醒，天氣熱、室內外溫差大，帶長輩外出運動要注意防曬，多避開中午日正當中時間外出。

患者 慢性病 農曆七月 鬼月

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