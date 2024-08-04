遊覽車裝設GPS 近3年超時超速等告警近萬件、事故件數創新高

交通部補助遊覽車業者安裝GPS設備，超時、超速或行駛禁行路段時會發出告警，但審計部最新決算報告指出，近3年遊覽車告警件數高達近萬件，去年告警總件數大增91.34％，其中又以車速異常件數從671件，暴增至2426件，但事故件數卻創新高，認為告警管理機制未改善遊覽車事故，要求交通部改善。

為強化遊覽車行車安全，交通部公路局標列2688餘萬元，補助1萬856輛遊覽車裝設GPS設備、345家業者設置營運車輛監控管理系統，且自2018年起建置遊覽車資訊平台，全面介接遊覽車業者的車輛動態資訊，即時監控車輛速度異常、車輛逾期檢驗、進入禁行路段、駕駛時間異常等4類項目，並依異常嚴重程度分層警示及建立3級管理機制。

審計部最新總決算報告揭露，近3年度（2021至2023年）遊覽車事故件數逐年增加，異常告警管理機制未能有效減少及改善遊覽車交通事故與問題發生。

根據統計，2021至2023年間，遊覽車GPS及監控設備異常告警件數高達9497件，其中車速異常就有4031件，占約42％，其次為駕車時間異常（駕駛超時），告警件數2907件，占約31％，另外，禁行路段有1718件、車輛逾檢841件。

其中遊覽車行車事故逐年增加，2023年遊覽車事故件數達637件，為3年內新高，遊覽車異常告警件數也增至3978件，光是超速告警就有2426件，占比高達61％，其次為駕駛超時有832件，而禁行路段有538件、車輛逾檢182件。

報告統計，根據2021年至2023年間即時監控管理資料列載，2023年遊覽車發生告警總件數為3978件，較2022年的2079件，增加91.34％，其中車速異常件數由671件，大幅增加至2426件。

遊覽車事故件數也從2021年的434件，逐年增加至2022年550件、2023年637件，顯示遊覽車車速異常等問題持續發生，異常告警管理機制未能有效減少及改善遊覽車交通事故與問題，要求交通部督促研謀改善。

公路局回覆，公路局每月定期挑檔異常告警案件，並分析篩選異常件數顯著較高的業者，由監理機關督導檢討改善，另適時透過橫向聯繫提供道路主管機關及警政單位作為交通安全管理參考，以遏止遊覽車危險駕駛行為，維護行車安全。